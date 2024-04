Prevenire con una ginnastica speciale: a Fontanelice un corso sperimentale al via

Vivere in salute e convivialità attraverso iniziative che mettono al centro l’attività motoria valorizzando le risorse dei piccoli paesi. È la mission di Vivilpaese, il progetto con marchio registrato dell’associazione Vivin-Salute Asd che ieri a Fontanelice ha dato il via ad un corso per adulti di Attività fisica adattata negli spazi de “El Capanò”. Sposato dal Comune, il progetto ha ricevuto anche il plauso dell’Ausl di Imola che lo ha inserito nelle iniziative che si stanno sviluppando sul territorio con l’obiettivo di rispondere alla richiesta e alla necessità di fare attività motoria in prossimità del proprio paese, per migliorare la qualità di vita delle persone, creare nuove opportunità e servizi e promuovere benessere.

Chi partecipa

Il corso, in programma ogni lunedì e mercoledì dalle 10.30 alle 11.30, è tenuto da Daniela Mazzola, laureata in scienze motorie e chinesiologia, ed è rivolto a persone affette da lombalgia cronica e artrosi inviate con prescrizione dai propri medici di famiglia o da specialisti. «Siamo soddisfatti, perché aprire in un comune così piccolo dove fare attività non è mai semplice e molti hanno perfino difficoltà a muoversi è un evento importante. Per questo ringrazio l’Amministrazione di averci messo a disposizione gli spazi - spiega Barbara Spadoni, presidente di Vivin-Salute che gestisce da anni corsi anche a Riolo Terme, dove l’associazione ha la sede, Solarolo e Castel Bolognese -. Sono comunque già una decina le persone iscritte, tutte di Fontanelice, sebbene la macchina della pubblicità non si sia ancora messa in moto a pieno regime, così come quella dell’Ausl che ci deve indirizzare i pazienti».

L’attività

In sostanza, l’attività consiste «in protocolli specifici dell’Ausl che noi mettiamo in pratica attraverso esercizi di ginnastica dolce - precisa -. Non guardiamo però solo l’aspetto ginnico. Per noi è importante pure quello psicologico, perché spesso ci troviamo di fronte persone giovani o anziane depresse e che hanno perso la voglia di socialità. Così le coinvolgiamo, anche solo con una risata, un po’ come fossimo animatori per bambini. In pochi mesi sembrano davvero rinate».

Un’attività che rigenera corpo e mente e che di fatto non si ferma mai durante l’anno. «A parte ad agosto per la pausa estiva siamo sempre operativi - conferma Spadoni -. Ogni soggetto poi è diverso dall’altro, ma il percorso consigliato è di almeno tre mesi per vedere dei risultati».

L’iniziativa è appena partita ma «anche qui vogliamo creare una rete di collaborazione con le attività locali e il Comune al fine di rivitalizzare il territorio con progetti sportivi, culturali, formativi e ludici per stimolare le persone a fruire dei servizi che il paese può offrire - conclude -. Per questo puntiamo a consolidarci a Fontanelice, magari facendo sì che pazienti arrivino anche dai comuni vicini come Borgo Tossignano, Castel del Rio e Casalfiumanese. In futuro, però, non ci dispiacerebbe aprire anche sul territorio imolese».