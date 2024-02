Ponte di viale Dante riaperto, dopo quattro mesi gli esercenti sperano di recuperare gli incassi persi

Pochi minuti prima delle 9 di ieri mattina il ponte di viale Dante sul Santerno è stato riaperto al traffico. Il Comune nel giorno di San Valentino ha così mantenuto la promessa di ripristinare la circolazione quattro mesi dopo la chiusura (121 giorni per la precisione) avvenuta lo scorso 16 ottobre per effettuare i lavori di consolidamento e nuova pavimentazione della parte superiore della struttura. E dire che c’era ancora gente che ieri nei bar del centro dubitava che ciò potesse accadere, ma invece si sono dovuti ricredere. L’intervento, progettato dallo Studio Piacentini Ingegneri di Casalecchio e affidato alla ditta Pro Service Costruzioni Srl di Vignola (Modena) è costato un milione e 170mila euro, coperti quasi interamente dai fondi Pnrr e per la parte restante cofinanziato da Area Blu (68mila euro) e dal Comune (13mila euro). Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Marco Panieri, l’assessore ai Lavori pubblici Pierangelo Raffini, l’assessora all’Autodromo Elena Penazzi, l’ingegner Donata Mestri di Area Blu, gli agenti della polizia locale con il comandante Daniele Brighi, i tecnici progettisti e i rappresentanti dell’impresa che ha realizzato i lavori e di alcune attività economiche presenti nell’area autodromo e nel Parco delle Acque Minerali. «Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo risultato che all’inizio era un auspicio e poi è diventato un impegno alla fine rispettato - commenta il sindaco Panieri -. Siamo consapevoli dei disagi provocati e come la chiusura abbia ostacolato eventi e attività, ma ora il ponte è stato restituito alla città e sarà a posto per molti anni».

Il cantiere va avanti

I lavori al ponte di viale Dante però non si fermano. Come previsto, il cantiere prosegue e interesserà «la parte sottostante della struttura, il consolidamento delle balaustre, il rifacimento del marciapiede utilizzato in questi mesi come unico accesso pedonale (per questo motivo è previsto un piccolo restringimento della carreggiata, ndr) e l’illuminazione pubblica - dettaglia Panieri -. I lampioni avranno un nuovo corpo e la luce sarà rossa per richiamare i colori dell’autodromo e collegare così anche visivamente il centro al circuito. Pensiamo di completare tutti questi interventi intorno al 10 maggio, in tempo per la F1».

L’apertura del ponte è avvenuta lo stesso giorno del via dei lavori di asfaltatura in via Graziadei, dalla rotonda dei Marinai a via Cattaneo. Proprio riguardo all’intersezione tra via Graziadei e viale Dante «stiamo finendo di programmare un rialzo del piano stradale - conclude il sindaco -. Questo per garantire una maggiore sicurezza sia immettendosi nella “zona 30” di viale Dante che per chi percorre la strada di notte e magari la trova poco trafficata. Per noi si tratta di un incrocio importante». Ergo, l’obiettivo è “costringere” gli automobilisti a diminuire la velocità in quel tratto ed evitare che qualcuno scambi via Graziadei-via Pirandello per il rettilineo principale dell’Enzo e Dino Ferrari.

Gli esercenti

«Ora l’invito è tornare a partecipare e vivere ancora di più le attività commerciali e sportive che si trovano nell’area autodromo e del Parco delle Acque Minerali». Così il sindaco Panieri a margine del taglio del nastro del ponte di viale Dante. Attività che fin dal giorni precedenti alla chiusura avevano manifestato le loro preoccupazioni poi divenute realtà, in termini di mancati guadagni, in questi per loro lunghissimi quattro mesi di chiusura. «Siamo molto felici che siano stati rispettati i tempi - commenta Marco Gaudenzi di Bike Passion, il negozio di biciclette in autodromo -. Alla fine è andata meglio di come pensavamo. Noi però offrendo certi tipi di servizi non abbiamo avuto un grosso calo di clienti, a differenza di bar e ristoranti». La conferma arriva da Luca Gardenghi, proprietario del bar Renzo e uno dei commercianti che ieri mattina tenevano il nastro dell’inaugurazione. «Abbiamo sofferto tanto, con un calo degli incassi del 90% - ammette -. Speriamo ora di riprenderci con l’arrivo della primavera e dell’estate. Positivo che abbiano mantenuto la promessa, certo che le ferite sono davvero profonde». Dall’altro capo del nastro c’era Alessandro Bertusi, titolare di Doppio Malto, il ristorante aperto a fine maggio scorso dietro alla tribuna centrale del circuito. «Finalmente, ma bisogna dire che il Comune è stato di parola - fa sapere -. Adesso speriamo che la gente venga a mangiare, così da provare a rientrare del 60% di mancati incassi registrati in questi mesi». Sulla stessa linea d’onda Erich Steininger della birreria La Perla di via Malsicura. «Era ora - afferma -. Quattro mesi di chiusura dovevano essere e così sono stati e di questo siamo contenti. Dal Comune ci avevano anche promesso che sarebbero rimasti in contatto con noi, ma nessuno si è fatto sentire, però non è un problema. Adesso pensiamo a recuperare quanto perso, ovvero circa il 35% di incassi».