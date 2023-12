Pnrr. A Imola svelati gli interventi per il “Parco innovazione” all’Osservanza

Lavori per “oltre 17 milioni di euro, in linea con i tempi e la qualità richiesti dal Pnrr”, all’interno di un’area di “123.000 metri quadrati” per costruire “un ‘Parco dell’innovazione’ a più livelli, un’autentica cittadella della conoscenza in grado di favorire l’incontro tra formazione, didattica, ricerca, tecnologia, scienza e arte”. Con queste parole il sindaco di Imola Marco Panieri e il presidente del ConAmi Fabio Bacchilega presentano gli interventi nel complesso dell’Osservanza, che prevedono la realizzazione della “nuova sede dell’Accademia musicale internazionale”, di “laboratori e spazi per la ricerca”, di spazi dedicati ai “servizi ai cittadini e alle imprese del Circondario imolese” e di “un Infopoint e un Laboratorio cicloturistico metropolitano”, a cui si aggiungono altri progetti in corso di sviluppo “con attuatori diversi dal ConAmi, come la realizzazione, che coinvolge quattro padiglioni, di un campus dell’Università di Bologna”. I cantieri “sono già partiti e finalmente, dopo decenni, i progetti stanno diventando realtà”, commenta con soddisfazione Panieri, mentre il sindaco metropolitano Matteo Lepore si dice convinto che il complesso dell’Osservanza “diventerà un punto di riferimento in ambito metropolitano per quanto riguarda l’innovazione tecnologica, la ricerca e la scienza”. Per l’assessore regionale al Bilancio Paolo Calvano, infine, “il recupero dell’Osservanza è un sogno che diventa realtà e che si integra perfettamente nelle politiche di recupero urbanistico messe in campo dalla Regione”. Questo, conclude Calvano, è “un esempio di ottima azione della Pubblica amministrazione: in pochissimo tempo è arrivato il progetto ed è stato appaltato, e ora partono i lavori per rispettare le indicazioni del Piano”.