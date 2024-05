Picchia un compagno di classe alla mensa scolastica e gli rompe il naso con frattura scomposta: 14enne denunciato dai Carabinieri a Medicina

I Carabinieri di Bologna hanno denunciato un 14enne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per lesioni personali. Il ragazzino è stato denunciato dai Carabinieri della Tenenza di Medicina, nel corso di un’indagine avviata per risalire all’identità di uno studente che aveva sferrato un pugno a un compagno di classe, nel corso di una discussione che i due minorenni, coetanei, avevano avuto nella mensa di una scuola. Raggiunto dalla madre e soccorso dai sanitari del 118, il malcapitato, è stato medicato e dimesso con una prognosi di venti giorni: “Trauma facciale con frattura scomposta ossa nasali”.