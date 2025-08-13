Per San Cassiano la Chiesa imolese prega insieme per una «pace vera» - Gallery

Sono entrati nel vivo ieri con la tradizionale biciclettata, i festeggiamenti per il patrono di Imola, San Cassiano. Alle 18 il vescovo Giovanni Mosciatti ha sventolato la bandiera a scacchi, con a fianco lo storico organizzatore Nino Ceroni, questa volta non in sella, per dare il via alla “marcia a due ruote” che si è trasformata in piccola “marcia della pace”. Alla prima tappa in piazza Matteotti, infatti, il vicario generale del vescovo don Andrea Querzè ha letto la preghiera dell’arcivescovo di Napoli, il cardinale don Mimmo Battaglia, “Perdonaci la pace”, che recentemente è stata anche musicata.