Palestina, i Cobas di Imola chiedono un impegno ai sindaci

IMOLA. Il Sindacato di Base Cobas Pubblico Impiego, in rappresentanza dei lavoratori del settore pubblico, si rivolge al presidente e ai sindaci del Nuoco Circondario Imolese per esprimere «profonda preoccupazione riguardo alla drammatica situazione nel Territorio palestinese occupato. La crisi a Gaza e in Cisgiordania ha causato migliaia di vittime civili, con una distruzione massiccia di infrastrutture essenziali, restrizioni agli aiuti umanitari e violazioni gravi del diritto internazionale, come riconosciuto dal parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) del 19 luglio 2024».

Per questo viene richiesto di adottare subito alcuni provvedimenti. Ecco l’elenco: «1. Effettuare una ricognizione di tutte le attività promozionali, commerciali, culturali e di scambio con lo Stato di Israele, astenendosi dal concludere o sospendendo accordi con entità legate alle colonie illegali o che supportino la presenza israeliana nel Territorio occupato. 2. Garantire accoglienza sanitaria e umanitaria ai profughi palestinesi e incentivare la cooperazione con presidi sanitari nella Striscia di Gaza e nei territori occupati. 3. Esplicitare forme di sostegno al popolo palestinese e condanna delle condotte israeliane, ad esempio attraverso: l’attenzione nella concessione di patrocini a eventi sostenuti dal governo israeliano; l’esposizione di manifesti o striscioni nei palazzi istituzionali per il cessate il fuoco; l’organizzazione di eventi per promuovere il rispetto del diritto internazionale; l’incentivazione di relazioni con enti palestinesi e organizzazioni della società civile; e il sostegno ai difensori dei diritti umani. 4. Attivarsi nelle sedi istituzionali appropriate (come ANCI o conferenze unificate) per sollecitare il rispetto di questi obblighi a livello nazionale ed europeo, inclusa la sospensione dell’Accordo di associazione UE-Israele.».

«Queste azioni», prosegue la nota a firma Cobas Pubblico Impiego Imola Faenza, «allineerebbero l’Ente agli obblighi internazionali e contribuirebbero a un messaggio di solidarietà e giustizia, in linea con i valori democratici e i diritti umani che il nostro sindacato difende quotidianamente. Siamo convinti che un impegno locale possa fare la differenza in una crisi globale, e vi invitiamo a considerare questa richiesta come un’opportunità per rafforzare il ruolo di Imola come ente promotore di pace e legalità»