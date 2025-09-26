Palestina, i Cobas di Imola chiedono un impegno ai sindaci

IMOLA. Il Sindacato di Base Cobas Pubblico Impiego, in rappresentanza dei lavoratori del settore pubblico, si rivolge al presidente e ai sindaci del Nuoco Circondario Imolese per esprimere «profonda preoccupazione riguardo alla drammatica situazione nel Territorio palestinese occupato. La crisi a Gaza e in Cisgiordania ha causato migliaia di vittime civili, con una distruzione massiccia di infrastrutture essenziali, restrizioni agli aiuti umanitari e violazioni gravi del diritto internazionale, come riconosciuto dal parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) del 19 luglio 2024».Per questo viene richiesto di adottare subito alcuni provvedimenti. Ecco l’elenco: «1. Effettuare una ricognizione di tutte le attività promozionali, commerciali, culturali e di scambio con lo Stato di Israele, astenendosi dal concludere o sospendendo accordi con entità legate alle colonie illegali o che supportino la presenza israeliana nel Territorio occupato. 2. Garantire accoglienza sanitaria e umanitaria ai profughi palestinesi e incentivare la cooperazione con presidi sanitari nella Striscia di Gaza e nei territori occupati. 3. Esplicitare forme di sostegno al popolo palestinese e condanna delle condotte israeliane, ad esempio attraverso: l’attenzione nella concessione di patrocini a eventi sostenuti dal governo israeliano; l’esposizione di manifesti o striscioni nei palazzi istituzionali per il cessate il fuoco; l’organizzazione di eventi per promuovere il rispetto del diritto internazionale; l’incentivazione di relazioni con enti palestinesi e organizzazioni della società civile; e il sostegno ai difensori dei diritti umani. 4. Attivarsi nelle sedi istituzionali appropriate (come ANCI o conferenze unificate) per sollecitare il rispetto di questi obblighi a livello nazionale ed europeo, inclusa la sospensione dell’Accordo di associazione UE-Israele.».«Queste azioni», prosegue la nota a firma Cobas Pubblico Impiego Imola Faenza, «allineerebbero l’Ente agli obblighi internazionali e contribuirebbero a un messaggio di solidarietà e giustizia, in linea con i valori democratici e i diritti umani che il nostro sindacato difende quotidianamente. Siamo convinti che un impegno locale possa fare la differenza in una crisi globale, e vi invitiamo a considerare questa richiesta come un’opportunità per rafforzare il ruolo di Imola come ente promotore di pace e legalità»