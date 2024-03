Osteria Grande e Castel San Pietro piangono Marco Bergami

castel san pietro

Castel San Pietro e Osteria Grande piangono Marco Bergami, deceduto ieri mattina dopo aver lottato a lungo con una grave malattia. «La scomparsa di Marco Bergami - commenta il sindaco Fausto Tinti - lascia un grande dolore e un grande vuoto nella nostra comunità. Perché Marco è stato un grande cittadino, sempre attento a tutto. Era particolarmente stimato per il suo impegno nelle istituzioni locali e nel volontariato sportivo. In particolare negli ultimi anni si è dato tanto ai ragazzi di Edu InFormaZione. Sono vicino con tutto il cuore alla sua famiglia, alla quale rivolgo le sentite condoglianze a nome di tutta l’Amministrazione comunale»

Bergami era nato a Castel San Pietro Terme il 6 febbraio 1957 e risiedeva a Osteria Grande. Era stato consigliere comunale nel mandato 1990-1995. Dal 2004 in poi ha sempre fatto parte della Consulta territoriale di Osteria Grande, della quale per diversi anni era stato anche presidente. Dal 2015 al 2019 era stato componente della Commissione speciale consultiva sport. Era stato uno dei fondatori dell’Ac Calcio Osteria Grande, faceva parte anche della Polisportiva della frazione, e negli ultimi anni era divenuto un attivo collaboratore dell’associazione Edu In-FormaZione Bfc Senza Barriere.