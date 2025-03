«Non sono piogge eccezionali ma il terreno è già impregnato e non assorbe più acqua»

Per il meteorologo Fausto Ravaldi la pioggia di ieri è stata tutt’altro che eccezionale almeno sulla città, «ma il fatto è che il terreno è impregnato d’acqua e non assorbe più».

A Imola, città e circondario, il fiume Santerno è rimasto sempre sul livello arancione o poco oltre, anche nel momento di massima piena alle 12.45. «A quell’ora è stata raggiunta la punta massima con la quota di 2,93 metri sul piano idrico il che significa che il livello aveva oltrepassato la soglia arancione di 25 centimetri, restando comunque lontano quasi un metro dalla soglia rossa che è fissata a 3,70 metri. Alle 17 era già sceso a 2,24 metri». Ma Ravaldi spiega anche quanta pioggia è caduta su Imola dalle 23 di giovedì notte alle 17 di ieri, orario in cui la situazione sembrava già volgere alla normalità. «La rete meteo dell’Istituto Scarabelli ha tre punti rilevamento nel Comune di Imola - spiega Ravaldi -. A Montecatone, a 270 metri sul livello del mare uno dei punti più alti del nostro comune, dalle 23 di giovedì, quando ha iniziato a piovere, alle 17 di venerdì sono caduti 34,6 millimetri di acqua. Alla stazione della scuola Scarabelli, a 74 metri sul livello del mare, 44,2 mm; a Sesto Imolese, terzo punto a 10 metri sul livello del mare, 17 mm. In sedici ore si tratta davvero di poca cosa. La piena del fiume è dovuta più che altro ai fossi che non sgrondano bene a causa di intasamenti, come accade anche ai ponticelli piccoli che spesso risultano otturati, in una situazione generale di poca manutenzione spesso da parte dei privati. Solo 10/15 anni fa con questa mole di precipitazioni non ci sarebbe stato nulla di anomalo, se le acque defluiscono in modo regolare non ci sono problemi». C’è però il fatto che l’acqua ha impregnato i terreni, specie dall’anno scorso ad oggi. «Nel 2022 caddero complessivamente su Imola 634 mm di pioggia, un anno sotto media come i due precedenti - spiega ancora Ravaldi -. Nel 2023, anno della prima alluvione, la media salì a 893 mm e nel 2024 sono stati 1017 mm. Il terreno è dunque intriso di acqua e infatti le falde freatiche del nostro territorio si sono rialzate ai livelli di 20 anni fa, gli agricoltori mi dicono che i pozzi che erano secchi si sono riempiti di nuovo e questo è un dato positivo, il risvolto della medaglia è però che specie dove c’è declivio è facile che il terreno inzuppato smotti. Complice anche la cessata o scarsa manutenzione per lo smaltimento corretto delle acque. Quando la collina era abitata, ognuno accudiva il proprio appezzamento e aveva tutto l’interesse a fare i fossati-tagliola per portare l’acqua nei giusti punti, oggi quegli stessi terreni sono semi abbandonati». Quanto alle previsioni per oggi, sempre secondo Ravaldi: «La situazione sarà altamente variabile fino alle 17/18, con piovaschi alternati a schiarite, difficile però che ci siano precipitazioni copiose. In serata ci si avvierà verso il sereno».