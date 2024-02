Nell’anno dell’alluvione il circondario imolese chiude con più aziende e più addetti

L’anno dell’alluvione non ha fiaccato il tessuto economico imolese che anzi registra un saldo positivo di addetti e imprese e in prospettiva lancia segnali ancora più incoraggianti. Così dicono i dati presentati da Guido Caselli di Unioncamere regionale nell’ambito delle attività del “Tavolo di ripresa economica” della Città metropolitana. Se l’Italia si trova in una situazione di crescita tendenziale in previsione per il prossimo biennio, seppur al di sotto della media europea, contestualizza il report, «la previsione del valore aggiunto nel circondario è positiva e più alta rispetto alla tendenza nazionale, con un aumento dello 0,8% per il 2024 e dell’1,2% nel 2025, dopo essersi allineata al livello regionale e nazionale nel 2023».

Saldo imprese e addetti

Analizzando i dati del 2023, in rapporto al 2022, si registra un saldo positivo sia del numero di imprese (+85) sia degli addetti (+1845). Il saldo delle imprese vede una crescita generale del 4,1%, con picchi su Imola e Castel San Pietro; alcune fragilità si registrano nei comuni della Vallata. La crescita degli addetti avviene nel manifatturiero con un +4% a fronte dello 0,7% della Città metropolitana e nel settore turistico (alloggi e ristorazione) con un +4%. Il commercio vede un lieve incremento degli addetti (0,8%), ma un calo degli insediamenti (dovuto anche alla crescita esponenziale dell’e-commerce: +12%); il settore delle costruzioni che vede un calo sia degli insediamenti che degli addetti, con il supernbonus 110 in esaurimento. Il settore turistico incide sul valore aggiunto del territorio con un valore dell’8,7%; nei primi 10 mesi del 2023 gli arrivi della Città metropolitana rispetto allo stesso periodo del 2022 sono aumentati del 13,9%, trainati proprio dal circondario imolese che ha visto un incremento del 18,3%.

Come cresceremo

Aumenteremo, ma saremo più anziani. Nei prossimi vent’anni il territorio imolese vedrà una crescita di meno di 1000 abitanti, accompagnata però da un calo di oltre 7000 abitanti tra i 15 e i 64 anni e di oltre 2000 abitanti al di sotto dei 14 anni, e da una crescita di più di 10.000 abitanti over 65. In tale contesto di aumento dell’età della popolazione, l’incidenza della popolazione straniera aumenterà del 13,9% rispetto al 10,3% del 2022; e le maggiori fragilità si collocano nei comuni della Vallata. Secondo il presidente del Nuovo Circondario Marco Panieri: «I dati presentati sul 2023 sono positivi. L’alluvione ha di certo avuto delle ripercussioni in alcuni settori quali l’agricoltura, che è senza subbio l’ambito su cui dobbiamo concentrare gli sforzi anche in accordo con il Governo e la Regione. Positivi i dati sul manifatturiero e sul turismo, due ambiti su cui stiamo investendo molto a livello territoriale sia attraverso il Pug, che prevede due hub produttivi di livello metropolitano, con il quale occorre attuare quanto prima una nuova strada che valorizzi l’attrattività industriale e favorisca la sostenibilità e la residenzialità sul territorio, sia attraverso gli eventi e la cultura». «Siamo un territorio attrattivo in un momento generale di incertezza -aggiunge l’assessore Pierangelo Raffini -. Abbiamo bisogno di accompagnare le imprese sulle trasformazioni digitali e tecnologiche in atto e di sostenere il tessuto agricolo su cui stiamo elaborando uno studio specifico per attivare un tavolo di confronto sul futuro dell’agricoltura con le associazioni di categoria e con le imprese. La dimensione circondariale è quella giusta per affrontare al meglio queste sfide, compresa quella demografica, per le quali le istituzioni devono assumere un ruolo sempre più forte in sinergia con i privati del territorio». Durante l’incontro si sono succeduti diversi interventi fra cui quello della dottoressa Giulia Pagnini di Nomisma Real Estate, che ha fornito un quadro sull’andamento delle operazioni immobiliari a livello residenziale, sull’andamento dei prezzi di compravendita e sull’andamento delle locazioni residenziali. Relativamente a tutti e tre i settori di analisi, tra il 2019 e il 2022, nel circondario imolese si è assistito ad una crescita diffusa, con la parentesi dell’anno della pandemia. I dati in generale si collocano in linea con gli andamenti della Città Metropolitana e per il futuro ci si attende primariamente un calo del numero delle operazioni e più nel medio termine un calo dei prezzi di compravendita.