Negativo il caso sospetto di Dengue a Castel Guelfo

L’Azienda Usl di Imola informa che il caso sospetto di Dengue segnalato a Castel Guelfo è risultato negativo. Le analisi di laboratorio non hanno confermato la presenza del virus. Le misure di disinfestazione attivate in via precauzionale, come previsto dal Piano Regionale Arbovirosi, come da protocollo verranno sospese nella giornata di oggi. La Dengue non si trasmette da persona a persona, ma esclusivamente tramite puntura di zanzara infetta.

Si ricorda, per abbattere sensibilmente la popolazione di zanzare comuni e tigre, di trattare da aprile ad ottobre, almeno una volta al mese, tutti i tombini e le caditoie nelle aree private e condominiali, con prodotti larvicidi.

Evitare il ristagno d’acqua in sottovasi e ciotole all’aperto, tagliare l’erba, coprire i bidoni. Si consiglia infine l’applicazione di repellenti cutanei antizanzare nel momento in cui si trascorre del tempo fuori casa, attenendosi alle istruzioni riportate in etichetta.