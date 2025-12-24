Natale a Imola: musica di tutti i generi e solidarietà, poi tutti in pista il 26

Vigilia a cena con chi è solo sotto le pensiline del Mercato Ortofrutticolo. Ormai da qualche anno è il prologo di Natale Zero Pare, una festa davvero per tutti. In collaborazione con Diocesi, Caritas, Croce Rossa e molti sponsor, gli organizzatori, l’associazione App and Down, invita infatti ci è solo o in difficoltà economica a passare insieme la vigila con un menù offerto a tutti, alla presenza anche del vescovo Mosciatti. Dal 25 poi inizia la festa aperta a tutti gli imolesi e non solo, e ogni anno sono migliaia, con un programma diverso ogni giorno fino al 31 dicembre. Musica dal vivo, domani si parte con Gli Taliani alle 22.30 in concerto e domani lo show dei buskers, giocolieri, mangiafuoco e clown, artisti di strada e street food oltre ad alcuni stand artigianali confermano il format di successo della festa anche quest’anno. La musica ha contraddistinto questo Natale con tanti cori di giovani voci che si sono alternate sul palco di piazza Matteotti. Questa sera alla 21.30 alla Chiesa di San Domenico Veglia di Natale con la lettura di un brano intitolato “La sua voce, la sua carezza” intervallato da alcuni canti a cura dell’Oratorio San Giacomo e a seguire la Messa di Natale della mezzanotte. Nel pomeriggio, vigilia di Natale alterativa oggi dalle 16.30 al centro Manifatture Arci –in via Luigi Sassi 6/a con una festa a misura di bambini e bambine con laboratori creativi, merenda condivisa, disco, karaoke e mercatino dei piccoli.

Per Santo Stefano, alle 10 del mattino scatta anche quest’anno la Camminata di Natale organizzata dall’Atletica Imola Sacmi Avis in collaborazione con il Comune di Imola. Partenza tutti insieme da piazza Matteotti alle 10 per una camminata ludico motoria di circa 7 chilometri con giro dell’autodromo; iscrizioni dalle 9 (contributo minimo 2 €). Il ricavato sarà devoluto alle associazioni di Imola La giostra e amici insieme. Musica e animazione con Paolino vocalist e Max Vasselli Dj in collaborazione con Radio Brun. Sempre venerdì ore 15/17 alla palestra Cavina Santo Stefano sui pattini, manifestazione non competitiva di pattinaggio artistico a ingresso libero a cura di Asd Imola Roller.