Mordano, torna la Sagra dell’Agricoltura dopo 4 anni di stop tra il Covid e l’alluvione

Dal 23 al 26 maggio torna a Mordano, dopo quattro anni di assenza tra Covid e alluvione, la 39a Sagra dell’Agricoltura nel campo sportivo di via Bacchilega. «Nonostante le difficoltà abbiamo deciso di riprovarci con un programma più ristretto rispetto al solito - fa sapere il patron dell’evento, Renato Folli -. Vogliamo mantenere questa tradizione agricola, momento di condivisione per famiglie e giovani. Il ricavato sarà devoluto, come sempre, a scuole, associazioni e società sportive del territorio».

Sagra che quest’anno ha fatto una scelta “buona e solidale” acquistando parte della pasta dello stand gastronomico dalla Coop. sociale Botteghe e mestieri di Faenza. «In questa edizione puntiamo forte sui giovani con un programma adatto a loro» aggiunge Silvia Ercolani, segretaria generale della Sagra.

Per il primo cittadino Nicola Tassinari «la Sagra “vende cara la pelle” ed è ancora in gioco per il bene della comunità - commenta -. Finalmente ora potrò viverne una da sindaco (sorride, ndr)».

Il programma

Giovedì 23 maggio, alle 18.30, inaugurazione al campo sportivo. Alle 21.30 musica con “70 mi dà 80 Live band”. Venerdì 24 maggio, circa 200 studenti al campo sportivo si cimenteranno in diverse discipline per la giornata dello sport. Alle 17 giochi per le elementari di Mordano e Bubano, mentre alle 19 spettacolo musicale della scuola materna. Alle 21 spettacolo musicale delle medie di Mordano diretto dal professor Carpanelli. A seguire, alle 21.30, nella sala polivalente del municipio il convegno economico “Progetto agrometeo” - Un passo per la digitalizzazione nell’ortofrutta, con i responsabili di Conserve Italia Pierpaolo Rosetti (direttore generale), Daniele Piva (direttore produzioni agricole) e Mattia Onofri (responsabile frutta ufficio agricolo). Alle 22.30 disco dance con dj.

Sabato 25 maggio, alle 14.30, è in programma “Mai dire bau”, la 2a mostra canina amatoriale con meticci e cani di razza organizzata da “Latinborder” al campo sportivo. Premiazioni alle 18. Alle 21.30 spettacolo con i ballerini del gruppo “Giorgio e le magiche fruste di Romagna”. Alle 23 disco dance con dj.

Domenica 26 maggio, alle 8.30, apertura del bar per le colazioni. Alle 9 il Tractor raduno: partenza dei trattori dal piazzale Agrintesa, giro per Imola fino al piazzale di via Pirandello e ritorno. Alle 13 esposizione dei trattori davanti al campo sportivo. Sempre dalle 9, “Aia del contadino” con cavalli, mucche, asini, suini, tori romagnoli, gli antichi mestieri e il mercatino vintage. Alle 10 Santa Messa al Palatenda per commemorare i soci e i collaboratori della Sagra defunti. Alle 10.30 passeggiata con i pony per i più piccoli. Nel pomeriggio, alle 17, intrattenimento per i bambini e dalle 21 musica con Enrico Matulli. Alle 23 disco dance con dj.

Tutte le sere, dalle 19, apertura dello stand gastronomico con possibilità di asporto, la domenica anche dalle 12.