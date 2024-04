Meteo Romagna, sole e tempo stabile, ma da martedì torna la pioggia

Tempo stabile in Romagna e un anticipo d’estate che durerà almeno fino a lunedì, poi martedì e mercoledì arriverà una perturbazione che porterà pioggia in tutta la Romagna. Per domani, domenica 7 aprile, Arpae Emilia-Romagna prevede cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte che non impediranno buone condizioni di soleggiamento. Nelle ore pomeridiane possibilità di sviluppo di modesti addensamenti sui rilievi in dissolvimento nelle ore serali. Temperature minime attorno a 10 gradi; massime attorno a 24 gradi sulle aree di pianura, di qualche grado inferiori sulla costa.

Lunedì avremo inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte e di scarsa consistenza. Aumento della nuvolosità a partire da occidente dal pomeriggio, in estensione al resto della regione nel corso della giornata. Assenza di pioggia. Temperature minime attorno a 14 gradi; massime attorno a 25/26 gradi sulle aree di pianura, di qualche grado inferiori sulla costa.

Maltempo e martedì mercoledì

Nella giornata di martedì a causa dell’arrivo di una saccatura atlantica, sono attese condizioni di tempo perturbato con aumento della nuvolosità e piogge sparse nella giornata di mercoledì; successivamente miglioramento del tempo. Temperature in generale diminuzione ad inizio periodo poi in aumento.