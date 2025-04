Questa sera intorno alle 18.45 nelle campagne di Medicina all’intersezione fra le vie Canale e via Merlo è avvenuto lo scontro fra due vetture con a bordo complessivamente 5 persone, fra cui due bambini. Ingenti i danni ai mezzi e le persone sono state trasferite in ambulanza precauzionalmente all’ospedale Maggiore di Bologna, al momento non risulterebbero essere in gravi condizioni. I rilievi sono affidati ai carabinieri di Molinella.