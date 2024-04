Medicina: «Pandemia e alluvione non ci hanno fermati: 21 milioni di investimenti»

«Il Comune di Medicina ha sempre risposto compatto di fronte alle emergenze affrontate durante questo mandato, come il Covid e l’alluvione, sapendo di poter contare sulla collaborazione dei cittadini e delle realtà di volontariato del territorio. Le difficoltà di questi anni però non hanno fermato la crescita della città. Con impegno e passione, abbiamo colto ogni giorno tutte le sfide e le opportunità per rendere migliore il capoluogo e le frazioni».

Così il sindaco Matteo Montanari durante l’incontro di ieri mattina in municipio per fare un bilancio di fine primo mandato, in attesa della campagna elettorale che lo vedrà di nuovo protagonista. «Tanto siamo riusciti a fare e questo è motivo di soddisfazione e orgoglio» ha aggiunto il primo cittadino.

Gli investimenti

Superati i 21 milioni di euro di investimenti riguardanti soprattutto la rigenerazione urbana (10,7 milioni), ma senza tralasciare edilizia scolastica, efficientamento energetico, sicurezza stradale, mobilità sostenibile, riqualificazione edifici e aree sportive, sociale e ambiente. Il 32% è stato coperto da risorse comunali, il 68% da contributi di altri Enti, di cui il 31% da fondi Pnrr. Con quest’ultimi finanziati tre cantieri oggi in corso: Officine della Cultura (5,3 milioni di euro), Parco dello Sport (579mila euro) e gli appartamenti per il Dopo di noi (400mila euro).