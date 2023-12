Medicina, incidente: con l’auto nel fosso, ferite due ragazze di 22 e 16 anni

Incidente nel pomeriggio di oggi a Medicina. Poco dopo le 15, un’auto è finita fuori strada, terminando la sua corsa in un fosso in via Fiorentina. Alla guida una ragazza di 22 anni affiancata da un’altra giovane di 16 anni. Insieme al 118 è stato necessario l’intervento di due squadre di Vigili del Fuoco da Medicina e da Budrio: una ragazza è riuscita ad uscire autonomamente dall’abitacolo, per l’altra è stato fondamentale l’aiuto dei Vigili del Fuoco. Entrambe le giovani sono poi state affidate ai sanitari del 118.