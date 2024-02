Medicina, culturista di fama mondiale aveva più di cento anabolizzanti vietati in casa: scatta la denuncia

I Carabinieri della Tenenza di Medicina hanno denunciato un culturista italiano, conosciuto a livello mondiale per la sua disciplina sportiva praticata a livelli alti, anche allenando attori di fama internazionali, per ricettazione e utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. La denuncia è scaturita durante una perquisizione domiciliare dei Carabinieri a casa dell’uomo che ha consentito di trovare più di cento sostanze chimiche anabolizzanti, straniere e italiane, le prime legali all’estero ma importate illegalmente in Italia, le seconde, invece, legali in Italia ma soggette alla prescrizione medica. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato dai carabinieri della Tenenza di Medicina.