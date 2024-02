“Ma davvero non si può?” Al telefono mentre guidano, controlli a tappeto tra Bologna e Imola

Ben 420 punti patente decurtati e sanzioni per quasi 10.000 euro: è il bilancio dell’operazione “Alto impatto” contro l’uso del telefono cellulare mentre si guida, messa in campo ieri dalla Polstrada dell’Emilia-Romagna sulla tangenziale di Bologna e le autostrade del nodo bolognese. In azione pattuglie della Polstrada di Bologna, delle sottosezioni di Altedo-Malalbergo, di Bologna Sud e del Distaccamento di Imola: un totale di otto in più rispetto a quelle normalmente previste. Sono state impegnate in controlli mirati ‘intercettando’ così 84 automobilisti che guidavano e contemporaneamente usavano il loro smartphone.

Le scuse più svariate

E molti, riferisce una nota della Questura, sono stati quelli che, colti in flagrante, hanno tentato di evitare il verbale accampando le scuse più svariate. Quella più gettonata? Il dover spostare il telefono all’interno dell’abitacolo dell’auto perché appena caduto dal supporto. Oppure, improvvisi guasti del bluetooth della macchina. Non mancava chi doveva rispondere a chiamate importantissime di familiari che stavano male. “Moltissimi”, dice ancora la Questura, gli automobilisti che hanno chiesto agli agenti di non essere multati poiché era la prima volta che guidavano con il cellulare in mano. La Polstrada ha fermato anche un autotrasportatore alla guida di un trattore stradale con semirimorchio che circolava in tangenziale mentre telefonava senza usare dispositivo bluetooth che pure era disponibile. “Ancora una volta, numerosi utenti sono riamasti sorpresi dall’apprendere che fosse vietato tenere in mano il cellulare durante la guida, anche per effettuare una conversazione con il vivavoce dell’apparecchio stesso”, raccontano gli agenti.