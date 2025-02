La patata di Bologna Dop e il concorso di cucina: scatta una foto per vincere friggitrici o impastatrici

Prepara la tua ricetta, raccontala, falle una foto. Tre semplici passaggi con un prodotto protagonista: la Patata di Bologna Dop. A stimolare la creatività è il concorso “La mia ricetta Dop”, promosso dal Consorzio di Tutela della Patata di Bologna Dop, dedicato a tutti gli appassionati di cucina, con un pizzico di creatività e la passione di chi ama stare ai fornelli.

La Patata di Bologna Dop, grazie alla sua versatilità, al suo sapore unico e delicato, e alla consistenza perfetta per ogni tipo di cottura, si presta a innumerevoli preparazioni in cucina, stimolando piatti originali e sorprendenti. A valutare le tre migliori ricette, tenendo conto della versatilità, della sostenibilità e della presentazione, saranno tre importanti firme della cucina bolognese, che conoscono e utilizzano quotidianamente la Patata di Bologna Dop nei loro menù: Alessio Battaglioli (Osteria di Medicina), Elisa Rusconi (Trattoria da Me) e Jean David Durussel (Ristorante Grassilli).

La partecipazione al concorso è semplice: basta caricare una fotografia della propria ricetta accanto a una confezione di Patata di Bologna Dop. In palio ogni giorno una friggitrice ad aria e tre impastatrici Ariete, destinate alle tre ricette giudicate migliori dalla giuria. Il termine per partecipare è domenica 2 marzo.

Le ricette e le foto potranno essere caricate direttamente sul sito del concorso https://lamiaricettadop.patatadibologna.it/.

La selezione dei vincitori avverrà entro il 30 aprile 2025.