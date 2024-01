La morte di Giulia, ancora da fissare i funerali dell’escursionista di Castel Guelfo

Ancora nessuna novità sulla data dei funerali di Giulia Maroni, la 37enne cresciuta a Castel San Pietro ma residente a Castel Guelfo che ha perso la vita domenica pomeriggio durante un’escursione con il compagno e il loro cane nei pressi del monte Cimone, precipitando per 50 metri in un canalone. Da quanto trapela pare manchino ancora dei documenti per autorizzare le esequie.

Di sicuro c’è, invece, l’ondata di commozione, incredulità e affetto che, a distanza di giorni dalla tragedia, continua ad arrivare sui social. «È stato bello conoscerti, vola in alto», «Illuminaci anche da lassù» e «Ciao anima bella» sono solo alcuni delle centinaia di messaggi postati sulla sua pagina Facebook.

Impiegata nell’azienda informatica Vps Green di Castel San Pietro, Giulia era appassionata di montagna e bicicletta. Il suo più grande amore però erano le corse off-road, tanto da laurearsi campionessa italiana di rally nel 2021 e partecipare due volte (nel 2022 e nel 2023) alla Dakar. Per anni presidentessa del club fuoristradistico A-Team 4x4 di Castel San Pietro e delegata regionale per la Federazione italiana fuoristrada, era anche molto attiva nel giornalismo di settore, avendo collaborato come inviata e fotografa per la testata 4x4 Magazine.

La tragedia

La donna stava percorrendo il sentiero Cai 433 nella zona del Pizzo dei Sassi Bianchi, nel tratto che da monte Libro Aperto porta al rifugio Taburri a Fanano. Per cause ancora da accertare, probabilmente a causa di una lastra di ghiaccio, ha perso l’equilibrio ed è scivolata nel dirupo sbattendo contro le rocce. Ad avvertire i soccorsi il compagno. Sul posto è così giunto l’elicottero del soccorso alpino proveniente da Pavullo nel Frignano che dapprima ha fatto scendere sul luogo dell’incidente l’équipe tecnica e sanitaria della stazione monte Cimone, per poi compiere una seconda rotazione e portare sul posto altri tecnici in supporto a quelli già presenti. Non è stato facile raggiungere il corpo della donna che, una volta recuperata dai soccorritori presenti, è stata poi issata sul mezzo col verricello e trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore. Troppo gravi però le ferite riportate nella caduta, il cuore di Giulia ha smesso di battere poco dopo.