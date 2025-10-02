L’economia imolese resiste alle insidie, intanto la popolazione invecchia

Imola
  • 02 ottobre 2025
Enti, istituzioni, associazioni di impresa che hanno partecipato ai tavoli di lavoro in vista della conferenza (foto Mmph)
Sono passati 17 anni dall’ultima Conferenza economica del territorio imolese. Avrebbe dovuto esserci nel 2023, ma l’alluvione ha fatto slittare ulteriormente i tempi. A fine ottobre, il 23 e 24 ottobre ( all’Auditorium dell’Osservanza a Imola), Nuovo Circondario Imolese e Fondazione cassa di Risparmio di Imola, con la partnership tecnica dell’istituto Nomisma svilupperanno al fotografia del tessuto economico del territorio, con dati aggiornati, un focus sulle criticità e nuove sfide da mettere sul piatto.

