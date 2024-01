Pauroso incidente fortunatamente senza gravi conseguenze stamane in via Zaniolo a Mordano dove, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, due vetture con tre persone a bordo si sono scontrate poco prima delle 9. Nell’urto una delle macchine è finita nel canale con l’altra rimasta invece in bilico sul fossato. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il 118.