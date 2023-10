In coppia truffano gli anziani soli, la polizia fa scattare le manette

IMOLA. Ci hanno provato di nuovo, ma questa volta la coppia di approfittatori che aveva preso di mira un’anziana sola è stata bloccata in tempo dalla polizia di Imola, grazie anche al contributo fondamentale di un cittadino che non ha lasciato correre.

Purtroppo il fenomeno delle truffe ai danni di anziani, obiettivo preferito di chi approfitta di persone magari gentili e pronte a mettersi a parlare anche con uno sconosciuto che chiede informazioni, in città ha avuto un picco nei giorni scorsi. Prima di questo caso finito male per i ladri, di truffe se ne erano verificate altre due, andate purtroppo a segno, realizzate con modalità simili.

Il cittadino segue i sospetti

Il fatto in questione risale a venerdì pomeriggio scorso in zona Pontesanto. Il titolare di un’attività commerciale si è accorto di una Punto grigia sospetta con un uomo e una donna a bordo che compiva strane manovre nel suo parcheggio aperto alla clientela. I due avevano fatto già diversi giri e si guardavano intorno insistentemente per poi allontanarsi. Motivo per cui il titolare dell’impresa ha deciso di seguirli. Li ha seguiti fino a una zona poco distante e ha visto che la coppia affiancava un camioncino con gli sportelli aperti curiosando dentro forse per vedere se c’era qualcosa da prendere. Il veicolo era di un anziano intento alla manutenzione del campo sportivo e non si era accorto di nulla. Il cittadino a quel punto, oltre ad avvisare il proprietario del furgone per metterlo in guardia, ha allertato la polizia raccontando quello che stava succedendo e restando in contatto telefonico con la volante per guidarla sulle tracce dei due sospetti. La Punto intanto si era fermata davanti a una casa in via Carpe dove un’anziana signora, risultata essere una 93enne, stava lavorando in giardino. Dall’auto è scesa la donna per chiedere informazioni. Alla polizia l’anziana ha detto che la signora voleva sapere se in zona vendevano delle case. Mentre si intratteneva con la pensionata, il complice che era alla guida lasciava la macchina e si intrufolava nel giardino per poi entrare nell’abitazione. Una scena che avveniva tutta in diretta sotto gli occhi del testimone che, sempre a debita distanza, non perdeva di vista i due e nel frattempo guidava la polizia. E la polizia è arrivata in tempo per bloccare la coppia che, evidentemente accortasi che qualcosa non andava, stava per battersela. Mentre la donna si congedava dall’anziana ignara di quanto stesse accadendo, il complice velocemente usciva dalla casa e cercava di riprendere la guida per allontanarsi, ma a quel punto è intervenuta la volante. Nelle tasche dell’uomo la polizia ha ritrovato una chiave, riconosciuta dall’anziana vittima, che nel frattempo era stata riportata in casa dagli agenti, come una delle due chiavi del proprio armadio. La stanza, in quel breve lasso di tempo, era stata messa a soqquadro, ma il ladro evidentemente non aveva trovato nulla di appetibile. Una disattenzione però lo ha tradito: anziché disfarsi della chiave con cui aveva evidentemente aperto l’armadio, nella fretta se l’era infilata in tasca.

L’arresto

Anche se la chiave era l’unico “bottino” arraffato fin lì, tanto è bastato per far scattare sia per lui, un rom di 29 anni, che per la donna sua complice, un’albanese di 34 anni, l’arresto per furto in concorso. La perquisizione si è estesa anche alla casa di Ozzano dove vivono entrambi e dove gli agenti del Commissariato di Imola hanno trovato una torcia tascabile, uno spray al peperoncino, guanti, tre orologi di cui un Rolex. Insieme a questi oggetti di refurtiva, la polizia ha sequestrato anche alcune fialette di sostanze dopanti detenute illegalmente. Per questo l’uomo è stato anche denunciato per utilizzo di farmaci dopanti, nonché per aver violato il provvedimento del Questore di Bologna che dal 2021 che gli vieta di avvicinarsi al territorio Castel Guelfo, al confine. Come se non bastasse, guidava l’auto, di proprietà della donna, pur avendo la patente sospesa. Anche la vettura è stata sequestrata. Sabato si è svolto il processo per direttissima e per entrambi è stato convalidato l’arresto. La 34enne, incensurata, è stata rimessa in libertà, mentre per lui, che ha una lunga lista di precedenti di polizia, in attesa del processo è scattato l’obbligo di firma alla pg del suo luogo di residenza.