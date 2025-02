Imola, via libera ai rincari dei bus: “Ma pronti a dialogare ancora”

Il consiglio comunale parte all’insegna della tensione con l’uscita di Nicolas Vacchi di Fratelli d’Italia per l’assenza in aula dell’assessora Elisa Spada titolare delle due delibere in discussione, fra cui quella sui rincari dei bus. L’assessora proprio pochi minuti prima dell’avvio della seduta ha infatti invitato i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil che avevano annunciato la loro presenza per protesta contro i rincari, a un ulteriore colloquio. Una volta partiti in ritardo, con l’arrivo dell’assessora in aula, si è avviata la discussione sulla delibera alla quale dopo l’ennesimo incontro non erano state però apportate modifiche. L’assessora ha fatto sapere che con quell’ulteriore confronto nel suo ufficio «è stato riaperto il dialogo coi sindacati nell’ottica di riprendere un percorso nella rispettiva consapevolezza che sia necessario dare risposte concrete alle fasce più deboli dei cittadini, anziani e lavoratori. Riparte quindi un percorso che a seguito di questo Consiglio ci ritroverà di nuovo insieme per mettere a punto azioni concrete in questa direzione».

Morale nessun cambiamento sulle tariffe annunciate nei giorni scorsi dalla stessa assessora Spada, ma un impegno generico a rivedersi a rincari approvati. Rincari che in effetti l’aula ha votato favorevolmente con i 16 sì della maggioranza Pd, Imola Corre, Sinistra Imolese, il no di tre consiglieri: Carapia e Merli di Fratelli d’Italia, e Marchetti della Lega (che aveva proposto tre emendamenti tutti bocciati dalla maggioranza stessa) e l’uscita dall’aula per non partecipare al voto dichiarata da Dal Pozzo di Lista Cappello. Ezio Roi M5S. Rebecca Chiarini del Gruppo misto.

Il Comune di Imola ha sostanzialmente confermato di voler calmierare il costo aggiuntivo del servizio di 85mila euro, con 40mila euro di spesa corrente. «Con i sindacati abbiamo analizzato gli aumenti specifici su ogni tipologia di titolo di viaggio per cercare di individuare come utilizzare le risorse da mettere a disposizione, in un periodo di tagli e definanziamento della mobilità pubblica da parte del governo centrale - ha detto l’assessora Elisa Spada - . Il biglietto per la singola corsa passa da 1,5 euro a 1,9 . Il Citypass da 14 euro a 16 anziché 19 come deciso a Bologna. Sul Comune di Imola molta parte della cittadinanza usa oggi la corsa singola anche per spostamenti quotidiani, quindi è stato necessario intervenire su questi titoli di viaggio per aiutare una utenza che non userebbe l’abbonamento. L’abbonamento annuale ordinario si riduce da 256 euro annuali a 246 , l’under 27 rimane invariato, per gli anziani over 70 si mantengono i 190 euro, estendendo l’agevolazione over 65. Imola, unica in territorio regionale consente ulteriori agevolazioni, essendo territorio di estrazione di idrocarburi può attingere a un fondo idrocarburi della Regione per chiedere il rimborso abbonamenti che per i residenti al di sotto dei 26 anni è il 100% e per gli over 27 è il 70%. Invariate le agevolazioni per le categorie fragili in carico ai servizi sociali. Abbiamo dato quindi disponibilità a riprendere il percorso per ulteriori elementi di agevolazione per fasce più fragili. E ci impegniamo a richiedere sempre di più efficienza ed efficacia del servizio a Tper».