Imola, via Lasie in cantiere fino ad aprile

Mentre si attende la liberazione dal cantiere del Ponte di viale Dante per la metà di febbraio, dal 19 gennaio fino ad aprile prossimo diventerà cruciale per la viabilità cittadina un’altra opera, quella sul tratto di via Lasie in piena zona industriale, vale a dire dalla rotonda di via Primo Maggio a quella sulla Selice. Il cantiere da 6 milioni solo per il primo stralcio, in un quadro complessivo di investimento da 42 milioni per una riconfigurazione generale del sistema acquedottistico imolese, è progettato e diretto da Heratech per l’implementazione della rete idrica che da Bubabno arriverà a Castel Bolognese. I tecnici sono già al lavoro nell’area verde ai piedi della Torre Lasie e viaggeranno al ritmo di 15 metri al giorno. Il cantiere sarà infatti mobile, ovvero avanzerà per tappe per circa 750 metri in direzione Selice, modificando di volta in volta la viabilità in modo da garantire le condizioni di sicurezza limitando il più possibile i disagi alla circolazione.

L’opera idrica

Il rinnovo delle tubature fa parte del potenziamento della dorsale idrica che da Bubano si collega a Castel Bolognese, primo stralcio di un intervento complessivo, iniziato ad aprile del 2022, che consiste nella posa di una nuova rete lunga circa 6 chilometri per portare l’acqua a uso civile dall’impianto di Bubano al serbatoio pensile di Chiusura, in via della Fossetta. In parallelo, si sta rinnovando e potenziando il tratto di rete idrica a uso industriale da Bubano (via Fluno) a Imola (via Bicocchino) per circa 2,6 chilometri di lunghezza. «La realizzazione della rete, insieme alla realizzazione del nuovo potabilizzatore di Bubano, rientrano nel più rilevante intervento in ambito acquedottistico mai realizzato sul territorio del Gruppo Hera sia per il valore economico dell’investimento e sia per il tipo di opera che garantirà un sistema idrico più forte e sicuro al servizio di 13 comuni dell’Imolese e del Ravennate» spiegano Roberto Vibio e Luigi Barbieri di Hera tech. Dei 42 milioni di euro di investimento, circa 30 sono finanziati dal Con.Ami, 11 dal Gruppo Hera, all’interno del piano generale condiviso e approvato da Atersir, e la quota pubblica di oltre un milione proveniente dal Piano Nazionale Acquedotti.

Una città in cantiere

«I lavori su via Lasie rappresentano un passaggio importante, considerando la notevole importanza che essa ricopre come arteria nella viabilità cittadina e gli ingenti investimenti pubblici che il Comune, insieme alle sue partecipate fra cui il Consorzio Con.Ami, sta attuando in questi mesi. Non solo l’illuminazione pubblica (24,6 milioni di euro), non solo la rete elettrica (20 milioni di euro), ma anche un importante investimento sull’acquedotto e la qualità delle tubature -ha commentato il sindaco Marco Panieri -. Considerando l’urgenza dei lavori di manutenzione della strada, abbiamo voluto anticipare e scandire gli interventi sui sottoservizi in modo da velocizzare i tempi ed evitare sprechi di denaro. Sarà nostra premura tenere alto il livello di comunicazione sull’avanzamento del cantiere e le modifiche alla viabilità che ne conseguono passo passo». «La sicurezza, l’ammodernamento, la riqualificazione sono le linee che stanno guidando questa amministrazione, in questo caso anche insieme al Con.Ami, per il bene della città e del territorio non solo del Circondario. L’acqua è sempre più importante e preziosa, evitare le dispersioni garantendo al massimo la salubrità è certamente un obiettivo primario. I lavori che dureranno alcuni mesi sono stati pensati per riuscire a contenere i disagi legati alla viabilità in questo tratto molto utilizzato» ha aggiunto Pierangelo Raffini, assessore ai Lavori pubblici.