Imola, “vi fareste curare da un infermiere che ha fatto 4 notti di fila”? Personale sempre più in difficoltà all’Ausl

«Siamo molto preoccupati». Esordisce così Giuliano Troncossi, responsabile del comparto sanità di FP Cgil Imola, parlando delle politiche occupazionali dell’Ausl di Imola. Secondo quanto riferisce il sindacato, in questo periodo dell’anno «diventano sempre più pressanti le richieste di aiuto da parte del personale sanitario». Personale che fatica - prosegue la Cgil - «a godere delle ferie o a prendersi cura dei figli piccoli, non avendo altre soluzioni se non il congedo parentale. A queste difficoltà si aggiungono segnalazioni sempre più frequenti di doppi turni, riposi saltati e turni di notte consecutivi».

Secondo Troncossi, «la coperta è ormai troppo corta, per non dire inesistente. Alle croniche carenze di personale si somma lo stress aggiuntivo dovuto all’aumento dei servizi e dei posti letto predisposti dall’Ausl per il periodo estivo».

Il sindacato cita come «emblematico» il caso del reparto di Pediatria di Imola, «a cui sono state sottratte cinque unità infermieristiche per coprire turni in un altro reparto estivo. Il risultato? In Pediatria è impossibile garantire una normale turnazione: niente ferie, riposi saltati e gravi criticità di competenze al pronto soccorso pediatrico, quando vi è del personale non formato per affrontare urgenze neonatali».

Anche le sale operatorie, aggiunge il sindacato della Funzione pubblica, «sono sotto pressione, con turni di reperibilità massacranti e numericamente insostenibili a causa della carenza di personale. E la stessa situazione grava anche su altri reparti, come Chirurgia, Urologia e molti altri».

Il problema - sottolinea Troncossi - «non riguarda solo il personale, che non riesce a riposare adeguatamente ed è sempre più a rischio burnout, con conseguenti cali di attenzione e un maggiore rischio di malattie da sovraffaticamento. La situazione si ripercuote anche sull’utenza, che viene assistita da personale stanco e sfiduciato. Ma voi vi fareste curare da un infermiere che ha fatto quattro notti consecutive e non riesce neanche a reggersi in piedi?».

«Come FP Cgil Imola, stiamo monitorando attentamente queste situazioni limite, portandole all’attenzione della direzione sanitaria e avanzando proposte concrete per migliorare l’organizzazione e salvaguardare gli operatori». Conclude il sindacalista: «Il nostro compito è esercitare una vigilanza costante sul benessere lavorativo degli operatori della sanità, per garantire sicurezza e standard adeguati ai pazienti ricoverati, che mai come ora rischiano di pagare il prezzo di un sistema in cronica crisi di personale, con contratti rinnovati a condizioni vergognose, che prevedono aumenti irrisori e non fanno nulla per restituire attrattività a una professione rivalutata solo nei momenti di emergenza sanitaria. Ricordiamoci: gli eroi di ieri, oggi sono già stati dimenticati».