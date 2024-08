Imola, venditore egiziano rischia fino a 25mila euro di multa per prodotti non sicuri VIDEO

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Bologna hanno sequestrato complessivamente oltre 3700 prodotti non sicuri. In particolare si tratta di circa 2000 prodotti di elettronica e bigiotteria varia, messi in commercio da un venditore ambulante di nazionalità egiziana in occasione del mercato settimanale presso la città di Imola e oltre 1700 giocattoli (peluche, pennarelli, girandole, ecc.), nel mercato settimanale di Budrio, esposti in vendita senza il marchio CE e/o con marchio CE non conforme alle prescrizioni normative, nonché privi delle informazioni in lingua italiana al consumatore, delle istruzioni per l’uso e delle altre necessarie informazioni identificative dell’importatore.

Le anomalie riscontrate, hanno fatto scattare gli immediati sequestri amministrativi e le segnalazioni alla Camera di Commercio di Bologna, per le quali sono previste sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 516 a un massimo di 25.823 euro.