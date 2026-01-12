Imola, vaccino gratuito contro l’influenza: open day venerdì 16 gennaio

L’Azienda USL di Imola organizza un secondo open day dedicato alla vaccinazione antinfluenzale, offrendo la somministrazione gratuita del vaccino a tutta la popolazione a partire dai 12 anni compiuti.

L’iniziativa si terrà presso gli Ambulatori Vaccinali Adulti della Casa della Comunità di Imola, con accesso libero dalle 14 alle 17.30 di venerdì 16 gennaio.

L’influenza rappresenta ogni anno un rilevante problema di sanità pubblica, sia per la sua elevata contagiosità sia per il rischio di complicanze nelle persone più fragili. La vaccinazione rimane lo strumento più efficace per ridurre la diffusione del virus, prevenire le forme più gravi e contribuire a limitare l’impatto sui servizi sanitari del territorio.

“Siamo soddisfatti del risultato dell’open day tenutosi sabato 10 gennaio, che ha visto la partecipazione di 46 persone dai 18 anni di età e abbiamo ritenuto di ampliare la fascia anche ai ragazzi dai 12 anni compiuti e di aprire in orario pomeridiano per offrire una nuovo opportunità vaccinale. - spiega il dottor Francesco De Dominicis, medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Imola - Ribadiamo che la vaccinazione antinfluenzale è una misura semplice ma fondamentale per proteggere sé stessi e la comunità”

L’Azienda USL di Imola invita tutti i cittadini dai 12 anni compiuti a cogliere questa opportunità, partecipando all’open day di venerdì 16 per tutelare la propria salute e contribuire alla protezione collettiva.