Imola, una squadra di camerieri e lavapiatti in nero: in tre prendevano l’indennità di disoccupazione

Ci sono anche un minorenne e tre percettori dell’indennità mensile di disoccupazione (Naspi) tra gli otto lavoratori in nero scoperti dalla Compagnia di Imola della Guardia di finanza in tre esercizi del settore della ristorazione. A seguito di “un’attività di intelligence sviluppata attraverso l’incrocio di banche dati e fonti aperte e corroborata da appostamenti”, sono stati avviati tre controlli che hanno fatto emergere la presenza di “otto lavoratori in nero, di cui sei italiani, un pakistano ed un venezuelano”, impiegati come camerieri o lavapiatti. Tra questi c’era appunto “anche un minorenne, senza preventiva comunicazione obbligatoria per l’inizio del rapporto di lavoro”, e i successivi approfondimenti della Compagnia di Imola hanno portato alla scoperta del fatto che tre dei lavoratori “percepivano l’indennità mensile di disoccupazione”. Di conseguenza, è stato avviato “il meccanismo per l’interruzione del sussidio e il recupero delle somme indebitamente percepite”. Inoltre, anche sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai diretti interessati, è stato scoperto che i lavoratori “venivano retribuiti con strumenti di pagamento non tracciabili”. Pertanto, per tutti e tre gli esercizi commerciali “è stata proposta all’Ispettorato del lavoro la sospensione dell’attività per l’impiego di personale in nero superiore al 10% del totale dei lavoratori subordinati presenti, e sono state comminate sanzioni amministrative che oscillano tra 24.000 a 78.000 euro, oltre alle diffide per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro”.