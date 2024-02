Imola, una commerciante e il fratello “arrotondano” con lo spaccio

Benché fossero fratello e sorella, i loro andirivieni frequenti da una casa dell’uno all’altra, sempre insieme in coppia, avevano destato qualche sospetto. Ma soprattutto qualche informatore della polizia di Imola aveva portato l’attenzione su di loro da qualche tempo. Insieme, lei commerciante a Imola dove abita anche e lui al momento senza lavoro, di Massa Lombarda, sono ora accusati di aver messo in piedi un fiorente giro di spaccio di cocaina tra Imola e la cittadina ravennate al confine.

L’uomo, classe 1969, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a scopo spaccio e ricettazione, sua sorella più giovane, classe 1983, che al momento del controllo della polizia era con lui, è stata denunciata solo per il reato legato alla droga.

Nell’ambito di un’attività investigativa più ampia, gli agenti del commissariato di Imola avevano ottenuto informazioni su un presunto fiorente commercio di cocaina ad opera della coppia di fratelli. Dagli appostamenti sono poi stati ricostruiti i loro frequenti spostamenti sospetti, quasi sempre in coppia. Il 30 gennaio scorso sono stati fermati intorno alle 21.30 a Imola per un controllo di polizia giudiziaria e nella giacca della donna gli agenti hanno trovato un involucro contenente 1,65 grammi di cocaina, mentre sul tappetino lato guida un involucro giallo vuoto; addosso, fra le tasche del giubbotto e la borsa la donna aveva anche 2260 euro in contanti. La perquisizione si è estesa anche alla sua abitazione e in un pensile della cucina son stati trovati altri 17 grammi della stessa sostanza e un bilancino di precisione. A bordo dell’auto il fratello era risultato pulito, così pure la sua residenza ufficiale, ma la polizia sapeva già che lo stesso 55enne era solito frequentare anche un altro appartamento a Massa Lombarda e non a caso ne aveva in tasca le chiavi. E’ stata proprio la perquisizione di questo secondo appartamento “segreto” che ha consentito il sequestro del maggiore quantitativo di droga. La “scorta a magazzino” destinata alla vendita era composta da 12 involucri termosaldati per un complessivo peso di 610 grammi di cocaina ancora da tagliare, 3 involucri da 44 grammi totali sempre di polvere bianca più altri 5 involucri da 3 grammi già dosati. Completavano la fornitura 8 tavolette di hashish per 800 grammi. La polizia ha sequestrato inoltre banconote di vario taglio nelle disponibilità dello stesso sospettato per 5.425 euro, erano nella camera da letto dell’appartamento nella scatola di un telefono cellulare; altre banconote le aveva poi nel portafiogli e nel marsupio per ulteriori 1935 euro . Nell’appartamento sono stati trovati anche 2 bilancini di precisione, rotoli di cellophane, ma anche due biciclette di cui una rubata a Imola a inizio anno e pure 4 depuratori e due caldaie risultate rubate in un cantiere a Milano Marittima e un monopattino di cui non è ancora stata stabilita la provenienza. L’uomo si trova al momento in carcere a Ravenna e deve rispondere anche del reato di ricettazione.