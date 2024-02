Imola, un “nuovo sogno” per Luca: colletta per una carrozzina speciale, ecco come donare

Amicizia e solidarietà sono la benzina di questa bella storia ricca di umanità che arriva dalla Vallata e sta contagiando il territorio e parte dell’Italia. Benzina, ma di tutt’altro tipo, che serviva alla moto di Luca Gualandi, 34enne di Casalfiumanese, per inseguire il suo sogno al Campionato italiano ed europeo di Supermotard. Spezzato, purtroppo, 17 anni fa da un grave incidente, mentre si allenava sulla pista da cross del suo paese, che lo ha reso tetraplegico e completamente dipendente ogni ora del giorno da sua mamma e dalle persone accanto a lui. Oggi la sua speranza di una vita più indipendente è riposta in una carrozzina elettrica che si può comandare con il mento attraverso i movimenti della testa, l’unica parte del corpo di cui Luca ha il pieno controllo. L’ostacolo però è il costo elevato di 12mila euro, troppi per lui, che lavora part time come disegnatore meccanico (attraverso un mouse che riesce a muovere con il mento), e per sua madre che si occupa del figlio a tempo pieno. E qui, come in un grande team, sono “scesi in pista” gli amici che mercoledì sera, per cercare di raggiungere quella cifra, hanno aperto una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe chiamata “Aiutiamo Luca Gualandi, Un nuovo sogno”. In poche ore la campagna ha già superato i 6mila euro di donazioni tra conoscenti ed ex piloti sparsi per tutta la penisola. Merito anche delle condivisioni che stanno invadendo a fin di bene i social. (Clicca qui per donare)

«Non mi aspettavo questo risultato, a maggior ragione così in fretta - commenta Luca Gualandi -. L’idea ci è venuta a dicembre durante il mio compleanno quando ho mostrato ai miei amici la carrozzina che di recente avevo provato in una sanitaria a Forlimpopoli. La cercavo da anni, ma nel frattempo ne sto testando altre anche più economiche, pur senza tralasciare la funzionalità».

Un supporto tecnologicamente avanzato che «mi potrà restituire la possibilità di muovermi in autonomia e di andare dove voglio, senza che nessuno debba spingermi e accompagnarmi - aggiunge -. Un sogno che mi permetterebbe, ad esempio, di andare a fare un giro da solo o, semplicemente, di godermi un po’ di sole o schiarirmi le idee».

In questi anni Luca, però, non ha mai abbandonato quel mondo dei motori che tanto amava e che in un attimo gli ha tolto tanto, quasi tutto. «È la mia grande passione e da lì non posso scappare - ammette -. L’incidente mi ha cambiato la vita è vero, però è stata solo una tragica fatalità. Come accade durante le corse mi ha insegnato che non bisogna mai mollare e che la vita è fatta di sacrifici dove a volte bisogna arrangiarsi per raggiungere gli obiettivi».

Il promotore della raccolta fondi è l’imolese Matteo Baldissarri, amico di Luca dai tempi in cui correva in moto. «Non c’è una scadenza, perché non vogliamo avere l’obbligo di restituire i soldi nel caso non fossimo in grado di raggiungere quel traguardo - spiega -. Ci siamo dati circa due mesi di tempo, poi faremo il possibile con quanto raccolto. Non è la prima volta che lo aiutiamo e non sarà nemmeno l’ultima. Io c’ero quel tragico giorno di 17 anni fa e so i sacrifici che fanno lui e chi gli sta vicino ogni minuto».