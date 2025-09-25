Imola, un murales a scuola a un anno dalla tragedia di Luca Calderoni

Un figlio, uno studente, un compagno di classe, un amico. Luca Calderoni era tante cose e tutti quelli che continuano a vivere vogliono continuare ad averlo con sé. Per lenire questa mancanza profonda, causata dal tragico incidente mortale di un anno fa sulla via Correcchio mentre era in sella alla sua Cagiva fresco di patente, per dirgli che non lo hanno dimenticato e non lo dimenticheranno, ieri mattina nella sua scuola, l’Alberghetti in viale Dante, i suoi genitori Marco e Silvana, il dirigente Marco Macciantelli, i suoi compagni di scuola e gli insegnanti hanno scoperto un murales a lui dedicato nei corridoi dell’Istituto. Luca è ritratto nei suoi 16 anni all’infinito, ritratti dal pittore Andrea Pelliconi in arte Fungo. «Lo abbiamo fatto perché abbiamo bisogno di speranza - ha esordito il dirigente Marco Macciantelli aprendo la commovente mattinata -. Per chi crede, la speranza ha a che fare con qualcosa di ultraterreno, ma la speranza deve attecchire anche qui, nelle cose che facciamo su questa terra, a partire dalla scuola dove non ci si vuole sentire lasciati soli e così nel nome di Luca vogliamo proseguire insieme». Ha poi continuato il dirigente scolastico Marco Macciantelli: «Il 24 settembre per noi è una data importante, il 15 iniziano lezioni, ma il 24 è un momento da dedicare al ricordo affettuoso di un compagno di classe, Luca. Allo choc di allora, alla tristezza, si è affiancato il desiderio di darci una speranza partecipando con la famiglia, la comunità di Imola che sentiamo tutta vicina attraverso la presenza del sindaco Marco Panieri che si è unito a noi e abbiamo pensato a cosa fare per coltivare la speranza. L’idea è nata parlando con la famiglia di Luca e i ragazzi ed è nato questo ritratto di Luca sulla Cagiva che aveva tanto desiderato, mentre percorre una strada che porta a una prospettiva infinita in alta montagna nel verde. La famiglia ha condiviso questa immagine con la scuola e abbiamo individuato Pelliconi come il pittore in grado di realizzarlo, in alto a sinistra c’è poi il simbolo della nostra scuola creato dagli studenti. Vorrei che ci sentissimo tutti affratellati nel fare memoria portando con noi, insieme come comunità, il ricordo di Luca perché la sua vicenda umana rimanga con noi, nei nostri cuori e nella nostra testa, chi vedrà il murales ci chiederà di lui e noi racconteremo chi è Luca. Luca rimane con noi».