Imola, truffe agli anziani, bloccati trasfertisti: nei telefoni gli indirizzi delle vittime

Dopo l’arresto di un truffatore di 35 anni da parte dei carabinieri, bloccato dopo aver estorto migliaia di euro a un’anziana imolese, un altro caso di truffa, questa volta stroncato sul nascere. Non ci sono infatti provvedimenti inerenti il mancato colpo a carico dei due fermati, due giovanissimi campani di 18 e 17 anni (quest’ultimo alla guida dell’auto senza la patente), ma l’intervento della polizia ha consentito di evitare altre due vittime predestinate di un raggiro, ha svelato anche importanti dettagli sull’organizzazione che ci sta dietro questo odioso crimine.

Auto pedinata

Proprio per contrastare la recrudescenza di questo fenomeno, anche la polizia sta tenendo coperto il territorio con diverse pattuglie in borghese. Una di queste nei giorni scorsi ha individuato un’auto sospetta, una T-Roc che all’analisi della targa risultava essere già stata segnalata in altre zone d’Italia come mezzo usato da sospetti truffatori. Si tratta di una vettura noleggiata in provincia di Napoli. La pattuglia in borghese della polizia le si è messa alle calcagna. Prima ha girato per Imola, poi è andata fino a Riolo Terme, quindi è tornata indietro. Ha fatto sosta davanti a un condominio del centro dove uno dei due giovani occupanti è sceso e si messo ad armeggiare sul telefono. Poi è risalito, ha cambiato condominio e gli agenti hanno assistito alla stessa scena di lui che leggeva il telefono poi controllava i campanelli, poi però non succedeva nulla. A quel punto gli agenti si sono qualificati e hanno proceduto al controllo. I due ragazzi a bordo della vettura sono un 18enne e un 17enne della provincia di Nappoli, entrambi con precedenti specifici legati alle truffe agli anziani in particolare con il sistema del “finto carabiniere” messe a segno in altre regioni italiane.

Il giro delle truffe