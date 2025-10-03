Imola, truffe agli anziani, bloccati trasfertisti: nei telefoni gli indirizzi delle vittime

Imola
  • 03 ottobre 2025
Una pattuglia della polizia di Imola durante i controlli del territorio (foto Mmph)
Una pattuglia della polizia di Imola durante i controlli del territorio (foto Mmph)

Dopo l’arresto di un truffatore di 35 anni da parte dei carabinieri, bloccato dopo aver estorto migliaia di euro a un’anziana imolese, un altro caso di truffa, questa volta stroncato sul nascere.

Non ci sono infatti provvedimenti inerenti il mancato colpo a carico dei due fermati, due giovanissimi campani di 18 e 17 anni (quest’ultimo alla guida dell’auto senza la patente), ma l’intervento della polizia ha consentito di evitare altre due vittime predestinate di un raggiro, ha svelato anche importanti dettagli sull’organizzazione che ci sta dietro questo odioso crimine.

Auto pedinata

Proprio per contrastare la recrudescenza di questo fenomeno, anche la polizia sta tenendo coperto il territorio con diverse pattuglie in borghese. Una di queste nei giorni scorsi ha individuato un’auto sospetta, una T-Roc che all’analisi della targa risultava essere già stata segnalata in altre zone d’Italia come mezzo usato da sospetti truffatori. Si tratta di una vettura noleggiata in provincia di Napoli. La pattuglia in borghese della polizia le si è messa alle calcagna. Prima ha girato per Imola, poi è andata fino a Riolo Terme, quindi è tornata indietro. Ha fatto sosta davanti a un condominio del centro dove uno dei due giovani occupanti è sceso e si messo ad armeggiare sul telefono. Poi è risalito, ha cambiato condominio e gli agenti hanno assistito alla stessa scena di lui che leggeva il telefono poi controllava i campanelli, poi però non succedeva nulla. A quel punto gli agenti si sono qualificati e hanno proceduto al controllo. I due ragazzi a bordo della vettura sono un 18enne e un 17enne della provincia di Nappoli, entrambi con precedenti specifici legati alle truffe agli anziani in particolare con il sistema del “finto carabiniere” messe a segno in altre regioni italiane.

Il giro delle truffe

Una volta portati in commissariato, i due hanno dovuto consegnare i telefonini e in parte hanno vuotato il sacco. In pratica hanno raccontato agli agenti , i quali hanno potuto solo denunciare il più piccolo per guida senza patente, di essere stati contattati qualche giorno prima da degli sconosciuti che si fanno chiamare con i nomi dei giocatori della squadra di calcio del Napoli. Sono loro che, dopo avergli dato in uso la macchina e 200 euro, più la promessa del 10% del bottino di tutte le truffe che sarebbero riusciti a portare a termine in trasferta, via messaggio li teleguidavano agli indirizzi prestabiliti e li istruivano su cosa avrebbero dovuto chiedere ai malcapitati finiti nelle grinfie del giro. Tutti elementi che ora sono oggetto di indagine da parte della polizia e che ben testimoniano come sia organizzata nel dettaglio questa filiera della microcriminalità che sta colpendo a ripetizione anche sul nostro territorio.

