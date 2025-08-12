Imola, truffa da 20mila euro a una 90enne: fermati da un agente fuori servizio

Battevano da tempo il territorio romagnolo a caccia di vittime per le loro truffe: a riconoscere la Panda nera inserita nei database della polizia di Stato è stato un agente fuori servizio che, appostatosi con la propria moto fuori dal condominio dove era parcheggiata la vettura, ha assistito in diretta alla fuga precipitosa della coppia - formata da un 17enne e un 20enne di origini campane - che aveva appena messo a segno un colpo da 20mila euro ai danni di una 90enne. L’agente si è lanciato in un inseguimento conclusosi - non senza fatica - con l’arresto dei due.

