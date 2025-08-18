Imola, transizione digitale: nuovi corsi per tutti a partire da settembre

Dopo la pausa estiva, a settembre ricomincia la formazione digitale per il mondo del lavoro proposta dal Laboratorio Aperto del Nuovo Circondario Imolese. Cittadini, professionisti e imprese locali avranno l’opportunità di partecipare a nuovi corsi e incontri pensati per affrontare con strumenti concreti le sfide dell’innovazione, della sostenibilità e della trasformazione digitale. Altri sette appuntamenti per sviluppare competenze al passo con il cambiamento fino a novembre, distribuiti tra il Centro Olivetti di Imola e l’Hub Stazione di Medicina, su intelligenza artificiale, finanza e sicurezza digitali, innovazione tecnologica e sostenibilità energetica.

Si partirà il 23 settembre, ma le iscrizioni sono già aperte, a Imola con un evento dedicato all’intelligenza artificiale applicata ai social media, organizzato in collaborazione con Its Academy Adriano Olivetti, per esplorare strategie e strumenti per migliorare la comunicazione digitale. Il ciclo proseguirà il 1° ottobre (all’Hub Stazione di Medicina), con un incontro introduttivo su ChatGPT, pensato per guidare i partecipanti all’uso pratico dello strumento nella vita quotidiana. Il 7 ottobre, si tornerà a Imola per un approfondimento sulla finanza personale nell’era digitale, che tratterà cripto, sistemi di pagamento innovativi e nuove forme di risparmio e investimento. Il secondo appuntamento di Medicina dedicato a ChatGPT e le sue funzionalità avanzate si terrà il 15 ottobre, con focus su prompt efficaci, automazione e supporto ai processi decisionali.

Il 23 ottobre, sempre al Centro Olivetti, si parlerà invece di sicurezza on line e protezione dell’identità digitale, in un evento pratico ancora una volta in collaborazione con ItsAcademy Adriano Olivetti, utile per riconoscere e difendersi dalle truffe digitali. Il 6 novembre, a Imola, si svolgerà poi un incontro sull’evoluzione dei costi energetici, per analizzare l’impatto sulle bollette e il ruolo dei territori nella transizione ecologica. Infine chiuderà il programma, l’11 novembre, sempre presso il Centro Olivetti, un evento su Intelligenza artificiale e creatività, per esplorare come l’intelligenza artificiale possa essere applicata a immagini, video, audio e musica, aprendo nuove prospettive creative per professionisti e appassionati.