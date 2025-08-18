Imola, transizione digitale: nuovi corsi per tutti a partire da settembre

Il nuovo ciclo di eventi si inserisce nella cornice avviata nei primi sei mesi di quest’anno, che ha visto ampia partecipazione e interesse su temi quali Transizione 5.0, intelligenza artificiale generativa, finanza agevolata, sostenibilità e gestione del cambiamento. «Le attività del primo semestre hanno coinvolto non solo professionisti e imprese, ma anche studenti e giovani talenti, valorizzando il potenziale dei percorsi Its e promuovendo il dialogo tra generazioni « fanno sapere gli organizzatori del Circondario.