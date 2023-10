Imola, tornano le Finali Mondiali Ferrari

Le Finali Mondiali Ferrari ritornano a Imola, all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, dal 16 al 20 ottobre 2024.

“Come città, come autodromo e come territori, insieme ai vertici di Formula Imola S.p.A. e all’Assessore all’Autodromo Elena Penazzi non possiamo che essere orgogliosi e onorati di questa notizia - dice il sindaco Marco Panieri -. A due anni di distanza dall’ultima edizione svoltasi a Imola, ritorna un evento internazionale di altissimo livello, che coinvolgerà tutta la città e porterà nelle nostre vie numerosi visitatori dall’estero, con una ricaduta economica davvero importante”.