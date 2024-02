Imola, torna “Una piega per lo Ior” per chi affronta il cancro

“Una Piega per lo Ior” fa tappa anche a Imola , e andrà a sostegno del crowdfunding dell’Istituto oncologico romagnolo “La mia mamma è bellissima”, iniziativa a sua volta pensata per allargare a tutte le pazienti che ne sentono il bisogno il Progetto Margherita e tutti quei servizi gratuiti dedicati alla lotta contro il cancro al femminile. Questo progetto offre alle donne in chemioterapia la professionalità di un parrucchiere e il conforto di un volontario che le accompagna nella scelta della chioma e del colore che meglio si addice loro. L’importanza di questa attività è sancita dai numeri, con ben 358 pazienti che ne hanno usufruito nel solo 2023. I parrucchieri, insieme ai pazienti, sono ovviamente i protagonisti principali di questo servizio: e non stupisce quindi che abbiano aderito in massa all’appello dell’Istituto Oncologico Romagnolo per organizzare un grande evento che unisca alcune delle principali città romagnole in una maratona di solidarietà. Questa settimana, dunque, alle donne di Imola, come di Cesena, Forlì, Lugo, Ravenna e Riccione viene chiesto uno sforzo: quello di farsi una piega di bellezza la domenica. I parrucchieri di Imola saranno a disposizione dalle 10 alle 17 presso la sede AECA/CNOS in via Pirandello 12, proponendo a chiunque voglia partecipare appunto lavaggio e piega con un contributo minimo di 20 euro, che andranno interamente a sostegno della campagna Ior “La mia mamma è Bellissima”. L’iniziativa si svolgerà, per il territorio di Imola, in collaborazione con CIOFS-FP: i prodotti di bellezza saranno forniti da Open Space, concept distributor di Davines. Per maggiori informazioni sull’evento è possibile contattare la sede Ior di Faenza al numero 0546 661505.

«Nessuno deve affrontare il cancro da solo: a maggior ragione una donna costretta a sopportare, oltre al peso della diagnosi e della malattia, anche l’ulteriore carico emotivo della calvizie – spiega il direttore generale Ior, Fabrizio Miserocchi – la perdita dei capelli ha un impatto negativo sulla qualità di vita e sul benessere psicologico della paziente tale da rendere il momento della prima ciocca perduta quello più temuto dell’intero percorso di cura. La nostra intenzione è quella di espandere il servizio nella maggior parte delle nostre sedi sparse sul territorio ed accogliere quante più donne possibili. Sappiamo che la Romagna è sempre stata molto sensibile a questo appello: l’anno scorso, solo a Imola, ben 75 persone si sono fatte fare una piega di bellezza a favore della lotta contro il cancro al femminile (sono state 676 in totale, ndr)».