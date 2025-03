Imola, tecnica delle monetine segno due furti nei parcheggi dei supermercati

Una tecnica subdola quanto efficace, dal momento che la coppia (con un terzo complice non identificato) l’aveva messa a segno negli ultimi tempi in tutto il nord Italia, Imola compresa. E proprio qui, nei giorni scorsi, aveva consentito loro di strappare a due imolesi prese di mira anche un bel bottino. Segno che forse agivano anche dopo aver tenuto d’occhio le proprie prede.

Lei peruviana e lui cubano, sulla trentina, senza fissa dimora in Italia, sono stati denunciati dalla polizia di Imola per furto con destrezza in concorso. Nei giorni scorsi due donne imolesi nell’arco della stessa mattina si sono presentate in commissariato denunciando un furto, avvenuto con la stessa modalità, nei parcheggi di due supermercati differenti. Il primo intorno alle 11.30 nell’area esterna del Conad di via Montericco, circa mezz’ora dopo il secondo nel parcheggio del Lidl poco distante. Entrambe le donne hanno raccontato di essere state avvicinate da una ragazza mentre stavano accingendosi a salire in auto. La ragazza segnalava loro che avevano perso delle monete e mentre le donne si chinavano per cercarle, il complice apriva la portiera lato passeggero e rubava la borsa che le automobiliste avevano appena appoggiato lì. Nel primo caso, nello zaino rubato c’erano 1200 euro e diversi gioielli che la donna aveva comprato per fare dei regali, nel secondo caso nella borsa c’erano 200 euro. Insomma un lauto bottino che i ladri sono riusciti a far sparire. Loro però sono stati identificati. Grazie alla descrizione resa dalle derubate, e dalle telecamere del supermercato Conad, l’auto su cui i due si sono allontanati, e alla guida della quale c’era un terzo complice, è stata vista e identificate e sempre grazie alla rete di videosorveglianza stradale è stato possibile seguirne il percorso. L’auto ha imboccato l’autostrada a Castel San Pietro, e lì la polizia ha trovato il primo zaino rubato abbandonato per terra, purtroppo senza più all’interno soldi e preziosi ma solo con i documenti, mentre i ladri si dirigevano verso Milano a bordo dell’auto presa a noleggio a Roma. A Milano l’auto è stata poi fermata e a bordo c’erano solo i due autori del furto e non il terzo uomo, denunciati. è emerso che avevano molti precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e che con la stesa tecnica avevano messo già a segno molti furti nel nord Italia.