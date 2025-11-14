Imola, Teatro Stignani, 1.970 abbonamenti: il 92% ha confermato il posto

La campagna abbonamenti 2025/26 del Teatro Stignani si chiude con un risultato che supera le previsioni e consolida una crescita costruita passo dopo passo nelle ultime stagioni. L’affluenza al botteghino ha registrato fin dalle prime ore del mattino una presenza costante di nuovi spettatori, attratti dalla proposta artistica e decisi a garantirsi i posti migliori. La fila che si è formata già all’apertura testimonia l’interesse per un cartellone che riunisce interpreti di grande notorietà come Elio Germano, Luca Marinelli, Giuliana De Sio, Paolo Conticini, Umberto Orsini, Franco Branciaroli, Stefano Randisi ed Enzo Vetrano. Una stagione che ha saputo richiamare l’attenzione degli imolesi e di un pubblico più vasto.

I dati confermano l’andamento positivo. Il 92% dei 1.775 abbonati della scorsa stagione ha infatti riconfermato il proprio posto, pari a 1.635 rinnovi. A questi si aggiungono 335 nuovi abbonamenti, che permettono di raggiungere quota 1.970 spettatori, con un incremento dell’11% rispetto all’annata precedente. Anche gli incassi mostrano un miglioramento significativo e si attestano su quasi 357 mila euro, con una crescita del 12%. Un risultato che si inserisce nella tendenza degli ultimi anni: 1.265 abbonati nel 2022/23, 1.440 nel 2023/24, 1.775 nel 2024/25 fino al livello raggiunto oggi.

L’assessore alla Cultura Giacomo Gambi giudica il risultato un segnale importante per la vita culturale cittadina. A suo avviso il dato delle riconferme e dei 335 nuovi abbonati evidenzia come la stagione di prosa sia diventata un punto di riferimento per la città. «La stagione teatrale del Teatro Stignani rappresenta un orgoglio e un valore per la Città, e questa campagna abbonamenti lo conferma. Questo grazie ai grandi testi, le eccelse prove d’attore e la massima cura nelle scelte artistiche di questa stagione». Gambi ribadisce che il teatro resta un appuntamento irrinunciabile nella vita culturale imolese.

Il direttore del teatro Luca Rebeggiani interpreta l’aumento degli abbonamenti come un riconoscimento del lavoro complessivo della struttura. «Dietro - spiega - c’è un gran lavoro che va dalla biglietteria alla contabilità, dall’accoglienza del pubblico alla gestione logistica del teatro. Quest’anno abbiamo potenziato e differenziato la comunicazione, cosa che ci ha permesso di raggiungere moltissime persone». A ciò si aggiunge il rapporto positivo con le compagnie, che spesso apprezzano l’attenzione riservata dal teatro e tornano volentieri a Imola. Richiama anche il ruolo del pubblico, considerato dagli artisti affezionato e caloroso, un elemento che contribuisce a creare un legame stabile con la città. Rebeggiani ricorda infine l’attenzione rivolta alle nuove generazioni. La stagione si aprirà con una matinée riservata agli studenti delle scuole superiori, che porterà oltre 300 ragazze e ragazzi ad assistere in anteprima ad Amadeus della compagnia del Teatro dell’Elfo. Un modo per continuare a formare il pubblico di domani e per consolidare un percorso che, alla luce dei risultati, continua a crescere.