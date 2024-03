Imola, spunta una tomba del periodo villanoviano: si fermano i lavori per il sottopassaggio

Da qualche giorno sono stati interrotti i lavori per il completamento del sottopassaggio ciclopedonale di Pontesanto e delle opere viarie connesse. Lo stop ai lavori all’altezza della rotonda di Pontesanto, spiega il Comune di Imola, si è reso necessario “a seguito del ritrovamento di una tomba del periodo villanoviano venuta alla luce nello scavo della rampa vicino alla sede della Cti”.

Ora, prosegue l’amministrazione, “sono al lavoro gli archeologi della Soprintendenza, che stanno recuperando una tomba con urne cinerarie e oggetti in bronzo”, e questo nuovo ritrovamento “costringerà ad un ulteriore fermo, ipotizzabile in un paio di settimane, del cantiere che era già stato oggetto di rinvenimenti archeologici anche durante i primi rilievi”. E dal momento che la zona si trova “nell’antica area cimiteriale”, concludono dal Comune, “non è escluso che alla ripresa degli scavi per realizzare la rampa emergano nuovi reperti”.