Imola, spaccia droga in monopattino arrestato un 25enne

La polizia di Imola continua a intercettare sacche di spaccio in città. In questo caso nella rete è finito un giovanissimo di nazionalità albanese che in Italia veniva a scadenze fisse con un visto turistico di tre mesi, poi tornava a casa.

A Imola, infatti, il giovane risultava solo domiciliato all’indirizzo di un connazionale che lo ospitava ormai regolarmente alternando i trimestri. Un sistema che il “pendolare internazionale” aveva ben pensato di adottare in modo che non gli servisse avviare alcuna procedura per richiedere un permesso di soggiorno.

I pedinamenti che lo riguardavano erano iniziati da un po’, ma non era stato facile tenerlo d’occhio perché anche per spostarsi in città, non solo fra una sponda e l’altra dell’Adriatico, aveva cercato il modo più agile possibile, in questo caso un monopattino. Difficile da seguire, quindi, ma il suo modus operandi ormai era risultato chiaro.

La polizia di Imola aveva già notato che durante il suo soggiorno imolese nella casa del centro storico dell’amico e connazionale, che invece qua risiede, entrava e usciva spesso per poi dileguarsi fra i vicoli e le stradine. In monopattino raggiungeva gli acquirenti nei luoghi concordati.

è andata avanti fino a giovedì scorso quando una pattuglia di Imola lo ha fermato ancora sul suo monopattino mentre rientrava a casa. Dalla perquisizione personale sono saltati fuori solo i soldi: un bel gruzzolo di 1680 euro in banconote di diverso taglio. A quel punto è scattata anche la perquisizione del domicilio e qui la polizia ha trovato la sostanza stupefacente.

Nell’abitazione, in un mobiletto della zona lavanderia, è stato trovato un sacchetto contenente 20 grammi di cocaina, oltre a una confezione di filtri per sigarette con dentro anche alcuni involucri termosaldati da 0,5 poi 0,7 e 0,48 grammi di hashish pronti per la vendita. Nel suo zaino sono poi stati trovati altri 80 grammi di hashish e un bilancino, oltre ad altri 350 euro in contanti. Nel quadro elettrico dell’appartamento erano poi nascosti altri due involucri da 0,4 grammi e 0,65 grammi ancora di hashish e un altro bilancino. Arrestato dalla polizia per detenzione a scopo di spaccio, arresto convalidato sabato scorso, il 25enne risulta ora sottoposto all’obbligo di dimora e di firma in attesa del processo.