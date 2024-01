Imola, spaccatura tra Lega e Fdi in vista del voto. Baccilieri e Vacchi: «Correremo da soli. E si apre il tema a livello romagnolo»

Aria di tempesta tra Lega e Fdi nell’Imolese. Con uno stringato quanto duro comunicato il delegato provinciale di Fratelli d’Italia per le Amministrative 2024, Diego Baccilieri, e Nicolas Vacchi, referente territoriale di Fdi per Imola e Circondario, spiegano che «a seguito dell’incontro tenutosi due giorni fa in cui si era aperto un confronto tra alleati per individuare i migliori candidati da proporre alle comunità locali, leggiamo oggi che la Lega, senza nulla anticipare, lancia proposte non condivise. Fratelli d’Italia non può che prendere atto della decisione degli esponenti del Carroccio e procedere con proprie candidature in tutto il circondario. E’ chiaro che questo metodo, seguito dalla Lega Romagna, apre un tema su tutti i comuni romagnoli e del bolognese».