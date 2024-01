Imola, sopralluoghi sul Santerno in corso per completare le opere di pulizia”

L’aspetto delle rive del Santerno nel tratto urbano imolese in particolarmente nel tratto che va dal ponte della Tosa al termine dell’area paddock dell’autodromo sono profondamente cambiate negli ultimi due mesi. Il taglio di decine e decine di alberi che si sono intensificati in particolare dopo l’alluvione di novembre hanno allargato lo spazio gli spazi in maniera evidente e a volte choccante. Opere di ripulitura portate avanti dal comune in somma urgenza che non sono ancora finite.

Rilievi in corso

Sono in corso lungo il fiume Santerno le procedure di rilevazione delle sezioni fluviali e per il rilievo batimetrico, ovvero per misurare la profondità del fondale, dal Ponte Tosa fino al ponte della ferrovia.

«Passaggi utili al nuovo ponte della Tosa e al muro di protezione dell’autodromo» fa sapere il sindaco Marco Panieri in una nota.

In pratica si tratta di interventi definiti dal verbale di accertamento per ulteriori interventi di somma urgenza connessi agli eventi alluvionali del maggio scorso del 20 novembre scorso, redatto dopo l’incontro, nei giorni precedenti, fra i rappresentanti del Comune e quelli dell’Agenzia Regionale della Sicurezza territoriale e Protezione civile, dice il Comune, che poi ha approvato in giunta lo stesso verbale a fine novembre per poi dare avvio all’opera massiccia di taglio delle alberature.

Interventi concordati

Il verbale, infatti, illustra gli interventi necessari, «che sono stati definiti di concerto dal Comune di Imola e dall’Agenzia regionale». Si tratta, nello specifico di «un primo intervento per il tamponamento delle rotture del muro posto lungo il fiume con l’immediata sostituzione delle lastre in cemento ed il rinforzo dei montanti del muro. Dell’immediata realizzazione di una ricognizione (a carattere tecnico) dell’attuale stato morfologico del tratto di fiume interessato (dal ponte della Tosa al ponte della Ferrovia) con l’individuazione e l’esecuzione degli interventi non differibili necessari alla messa in sicurezza e per prevenire pericoli a carattere immediato e la realizzazione di un elaborato progettuale di massima per la messa in sicurezza permanente del fiume Santerno (sempre tratto dal ponte della Tosa al ponte della Ferrovia). Dell’individuazione delle opere compensative necessarie degli interventi sui rii che insistono sull’area nonché il consolidamento dei tratti spondali interessati -continua la nota del Comune -. Della realizzazione delle opere previa specifica progettazione. Il primo intervento è stato realizzato e il secondo è in corso». Come riportato nel verbale «stante la complessità degli interventi che devono necessariamente essere condivisi con i vari livelli istituzionali, si è concordemente definito, per la contiguità delle aree a competenza diversa, che il Comune di Imola, quale soggetto attuatore, richieda alla Struttura del commissario per la ricostruzione di anticipare alla prima fase di somma urgenza il finanziamento necessario per quanto indicato, che è stato congiuntamente stimato in complessivi 8, 5 milioni di euro». Cifra che il sindaco Marco Panieri aveva spiegato nei giorni scorsi al Corriere Romagna, specificando che nel frattempo, «il Comune ha anticipato di tasca propria i 150mila euro necessari per la realizzazione dei primi due suddetti interventi. Ovvero il tamponamento delle rotture del muro dell’autodromo posto lungo il fiume, che è già stato realizzato e della ricognizione, in corso, dell’attuale stato morfologico del tratto di fiume interessato, dal ponte della Tosa al ponte della Ferrovia». Non è dato sapere al momento, così aveva detto il sindaco, se la cifra sarà risarcita come calamità naturale tutta o in parte.