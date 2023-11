Imola, “signora mi apra, sono il medico”: la Polizia arresta tre truffatori di anziani

La Polizia di Bologna ha arrestato due autori di diversi tentativi di truffa messi in atto con la tecnica del “finto medico” e di furti in appartamento. Mercoledì è stata intercettata un’auto sospetta che dopo alcuni giri nel comune di Bologna, si recava a Imola dove avvicinava una signora settantenne, sempre con l’escamotage del finto medico. In particolare, tale metodo di raggiro consiste nel fingersi medico delegato dal medico di base della vittima e, guadagnando così la fiducia, fare ingresso in casa con il pretesto di una finta visita medica, per poi sottrarre alla vittima denaro e gioielli con l’aiuto di un complice.

Nello specifico della operazione portata a termine, gli operatori della squadra mobile osservavano che i due uomini, giungevano all’interno del giardino della abitazione della vittima di circa 75 anni e, dopo aver constatato che quest’ultima non aveva intenzione di farli entrare in casa, effettuavano nello stesso giardino delle presunte manipolazioni ortopediche così da sfilarle la collana (35 grammi di oro) e si davano alla fuga. Venivano prontamente inseguiti dalle pattuglie della Squadra Mobile che fermavano e traevano in arresto alle porte di Ravenna due uomini di etnia sinti e una donna (complice), tutti di 40 anni. I rei sono stati condotti in carcere e nella giornata di ieri il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.