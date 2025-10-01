Imola, si finge carabiniere e porta via contanti e oro a un’anziana: catturato grazie a un controllo dell’auto

IMOLA. Un’operazione del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Imola ha portato all’arresto di un uomo, già noto alle forze dell’ordine, accusato di tentata truffa aggravata in concorso ai danni di un’anziana signora.

L’intervento rientra nella campagna di prevenzione contro le truffe, spesso dirette verso le fasce più deboli della popolazione, promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna.

I militari dell’Arma, durante un’ordinaria attività di controllo del territorio, hanno notato e fermato un uomo di 35 anni a bordo di un’autovettura a Imola. L’identificazione del soggetto e un controllo più approfondito esteso anche al veicolo hanno subito fatto scattare un campanello d’allarme. All’interno dell’auto, infatti, sono stati rinvenuti 1.800 euro in contanti e numerosi monili in oro per un valore complessivo stimato di circa 13.000 euro.

Le successive e immediate indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti, rivelando che l’uomo aveva messo in atto una truffa pochi istanti prima del fermo.

La vittima della truffa era un’anziana signora, contattata telefonicamente dal malvivente che si era spacciato per un appartenente alle forze dell’ordine. L’uomo aveva architettato un ingegnoso e crudele raggiro: le aveva riferito che l’automobile del marito era stata utilizzata per commettere una rapina in una gioielleria e che, per evitare gravi conseguenze penali al coniuge, la donna avrebbe dovuto confrontare i gioielli rinvenuti nel veicolo con quelli custoditi in casa.

Poco dopo la telefonata, il truffatore si era presentato presso l’abitazione della signora, ribadendo la sua falsa identità di carabiniere e riuscendo così a farsi consegnare l’oro e il denaro in questione.

Alla luce della ricostruzione dei fatti e del possesso di denaro e monili, i carabinieri hanno immediatamente proceduto all’arresto del 35enne. L’uomo è stato tradotto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo, come disposto dalla Procura della Repubblica di Bologna.