Imola, sequestrati 2.500 articoli fuori norma alla Mostra Scambio: una denuncia e 5 segnalazioni VIDEO

I Finanzieri del Comando Provinciale di Bologna, durante la 47a edizione della Mostra Scambio organizzata dal C.R.A.M.E. (Club Romagnolo Auto e Moto d’Epoca) all’autodromo di Imola hanno sequestrato circa 2500 articoli di bigiotteria varia (anelli, collane, portachiavi), guanti e coltelli privi dei requisiti di conformità e sicurezza, nonché magliette e calendari contraffatti con il logo “Ciao”, noto marchio automobilistico. L’attività dei militari della Compagnia di Imola, ha permesso di denunciare un uomo, di nazionalità italiana, per “contraffazione” e “ricettazione” mentre altri cinque, di nazionalità pachistana e polacca, sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Bologna per violazioni del Codice del Consumo. L’immediato sequestro ha impedito la vendita di prodotti, che avrebbero generato circa 32mila euro di profitti illeciti.