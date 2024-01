Imola, ritorno al passato per i Fantaveicoli: partenza dall’area del lungofiume

È iniziato il conto alla rovescia per l’atteso ritorno a Imola del Carnevale dei Fantaveicoli in programma domenica 11 febbraio. Tanta la curiosità di scoprire quali eccentriche meraviglie proporranno i costruttori in occasione della grande sfilata che, come ogni anno, unisce fantasia, originalità ed ecologia. Una tradizione che occupa un posto speciale nel cuore dei cittadini imolesi e che ha consentito alla manifestazione, arrivata ormai alla 27a edizione, di entrare a far parte del prestigioso Albo Regionale dei Carnevali storici.

La grande novità riguarda però la partenza della sfilata, prevista alle 14.30, che non avverrà all’interno dell’autodromo, ma bensì dalla vicina area Lungofiume di via Pirandello. Un ritorno al passato a causa dei lavori sul ponte di viale Dante che, salvo rallentamenti dell’ultimo minuto, termineranno a fine febbraio. Invariato invece l’arrivo, nella centralissima piazza Matteotti, dove i fantaveicoli e i gruppi mascherati partecipanti saranno accolti da un folto pubblico e sfileranno sotto il palco presentati da Dj Paolino di Radio Bruno.

«Siamo pronti a vivere insieme la festa più allegra dell’anno - commenta l’assessore alla cultura e alla politiche giovanili, Giacomo Gambi -. Il Carnevale dei Fantaveicoli ha finalmente ottenuto il riconoscimento che merita e siamo orgogliosi del risultato, confidando che ciò possa contribuire ad accrescere ancora di più la partecipazione a questa tradizione. Rimangono comunque fondamentali i costruttori storici, nucleo fondante della manifestazione, a cui si stanno avvicinando nuove generazioni sempre più coinvolte. Speriamo che, così come avvenuto l’anno scorso, gli Istituti comprensivi aderiscano numerosi, coinvolgendo i propri studenti nella costruzione di un Fantaveicolo che porti con sé l’attenzione ad una mobilità più sostenibile, l’utilizzo di materiali di riciclo e il desiderio di costruire un mondo più verde».

I concorsi e come iscriversi

I concorsi indetti per l’edizione 2024 sono tre: Fantaveicoli, diviso nelle categorie Fantaveicoli e Scuole (di ogni ordine e grado), Gruppi mascherati e Mascherini e biciclette (0-14 anni). Le iscrizioni chiuderanno venerdì 2 febbraio, mentre per il concorso dedicato ai bambini della fascia di età 0-14 del 13 febbraio (Martedì Grasso in programma dalle 17 in piazza Matteotti) sarà possibile iscriversi direttamente il giorno della festa. Le giurie giudicheranno le creazioni e premieranno quelle più fantasiose, innovative e green.

La partecipazione è, come ogni anno, libera e gratuita per tutti. Per partecipare è sufficiente compilare il modulo di iscrizione inviandolo, insieme agli allegati richiesti, all’indirizzo e-mail, attivita.culturali@comune.imola.bo.it.

Per informazioni rivolgersi alComune di Imola Servizio Attività culturali allo 0542 602300 o consultare il sito internet www.comune.imola.bo.it/fantaveicoli.