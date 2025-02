Imola, rincaro dei bus: incontro decisivo in Comune

E’ in arrivo l’incontro decisivo fra amministrazione comunale e sindacati confederali sui rincari per i biglietti del trasporto pubblico.

Intanto a Bologna il sindaco Matteo Lepore, che i sindacati li ha incontrati ieri, ha spiegato, per avvalorare la scelta degli aumenti approvati, che «nell’area metropolitana ci sono 123 mila abbonati al trasporto pubblico: dunque 5 persone su 6 che sono sull’autobus hanno già un abbonamento in tasca. Per quanto riguarda le imprese, sono circa 60 per un totale di circa 20mila lavoratori e lavoratrici, quelle che hanno accordi di mobility management fatte con Tper e Comune, per agevolazioni tariffarie per i propri dipendenti come misura di welfare aziendale. L’impegno del sindaco e di Tper è quello di lavorare insieme a imprese e sindacati per trovare strumenti utili a estendere le agevolazioni a lavoratori e lavoratrici, come precari, del terziario e delle piccole imprese». Questo nel capoluogo, che Imola è stata a guardare, anche perché l’accordo con Tper, in vigore fino al 2028, è unico per tutta l’area metropolitana stessa, benché i servizi non siano paragonabili fra Imola e Bologna.