Imola, rifiuti e tariffa puntuale dividono i pareri

La tariffa puntuale, il nuovo sistema di gestione dei rifiuti in arrivo a Imola, Castel San Pietro e Casalfiumanese, dal 1° gennaio 2024, produrrà davvero un effettivo risparmio sulle bollette dei cittadini oppure no?

Secondo il Comune sì, perché separando bene i rifiuti resterà poco da gettare nei cassonetti dell’indifferenziato e questo permetterà agli imolesi di ricevere nella buchetta una bolletta più leggera, oltre a recuperare quantità sempre maggiori di organico, carta, plastica e vetro. La nuova tariffa sarà infatti calcolata, non solo in base alla superficie dell’immobile, il numero degli occupanti (per le utenze domestiche) o alla categoria di attività svolta (per le utenze non domestiche), ma bensì anche sulla quantità minima di indifferenziato conferibile ogni anno. In sostanza, sulla quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente conferito dagli utenti.

Per saperne di più, oltre alle indicazioni di massima fornite in questi giorni dall’azienda Hera e dalle Amministrazioni, bisognerà però attendere gli incontri organizzati dal Comune e da Hera stessa per illustrare la nuova tariffa corrispettiva puntuale (Tpc) sui rifiuti. Primo appuntamento imolese giovedì 7 dicembre, alle 18, al Centro sociale La Stalla dove saranno presenti l’assessora all’Ambiente, Elisa Spada, insieme ai tecnici comunali e a quelli di Hera, per fornire tutte le informazioni utili e rispondere alle domande dei cittadini presenti.

Chi non è d’accordo

Chi, invece, la pensa già diversamente e non vuol sentir parlare di bolletta più leggera è il consigliere comunale della Lista civica Cappello, Renato Dalpozzo. E così a un mese circa dall’avvio della tariffa decide di mettere in guarda gli imolesi. «Il prossimo anno assisteremo al fatto che tante persone che si vedranno aumentare considerevolmente la tariffa sui rifiuti e non capirà il perché. I più scafati, invece, abbandoneranno i rifiuti indifferenziati nei cassonetti gialli, verdi o blu o direttamente in strada. Già ora a fianco di molti cassonetti ci sono montagne di rifiuti abbandonati, figuriamoci dopo». Dati, anzi simulazioni alla mano, a pensarla però come Imola è anche Castel San Pietro, l’altro comune insieme a Casalfiumanese dove da inizio anno arriverà la Tpc. «In base a quelle effettuate in questi mesi le famiglie castellane avranno subito un risparmio medio in bolletta del 10%». Parola del sindaco Fausto Tinti e dell’assessore all’Ambiente, Andrea Bondi.

Gli esempi positivi

A far ben sperare i cittadini imolesi le esperienze positive dei comuni di Mordano (pluripremiato per aver raggiunto il 94% di raccolta differenziata) e Dozza, fino a oggi gli unici nel circondario a passare, già nel 2019, alla tariffa puntuale. «Finora con il nuovo sistema i cittadini hanno avuto un risparmio medio annuo in bolletta del 7%-8% rispetto alla Tari», ammette il sindaco di Mordano, Nicola Tassinari.

Dello stesso avviso Dozza. «Le famiglie hanno avuto una riduzione compresa tra il 5% e l’8% a seconda del numero di componenti e delle dimensioni dell’abitazione – conclude l’assessora, Barbara Pezzi –. In valore assoluto annuo parliamo di una riduzione della bolletta compresa tra i 10 e i 50 euro per l’80% di loro».