Imola, riconoscimento della città a Monica Minardi medico e presidente di Medici senza frontiere Italia

Il Comune di Imola ha conferito nel pomeriggio di oggi, nella Sala del Consiglio comunale, un riconoscimento istituzionale a Monica Minardi, medico di emergenza e presidente di Medici senza frontiere Italia. L’Amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio all’impegno professionale, umano e civile della dottoressa Minardi, testimoniato da un lungo percorso nella medicina d’emergenza e nell’azione umanitaria internazionale. Il riconoscimento è stato consegnato dal sindaco Marco Panieri.

Monica Minardi è presidente di Medici senza frontiere Italia dall’aprile 2022, dopo aver fatto parte del Consiglio direttivo dell’organizzazione dal 2020. Formata in Italia come medico di medicina generale, la dottoressa Minardi ha conseguito la specializzazione in Medicina di emergenza nel Regno Unito, dove ha lavorato per circa dieci anni tra pronto soccorso e terapia intensiva, ricoprendo anche ruoli di coordinamento. La sua passione per la salute internazionale nasce all’inizio della carriera, durante un’esperienza in Eritrea. Con Medici Senza Frontiere ha operato, tra gli altri contesti, in Angola come responsabile del reparto di pediatria e in Pakistan come responsabile dell’organizzazione del Pronto Soccorso e dell’apertura del reparto di Medicina d’urgenza. Attualmente affianca all’impegno internazionale anche la medicina del territorio in Italia ed esercita al pronto soccorso dell’ospedale di Faenza. «Questo riconoscimento esprime l’attenzione costante della città di Imola verso i temi internazionali, i diritti umani, la dignità della persona e la tutela della vita, valori che come comunità sentiamo parte integrante della nostra responsabilità civile e istituzionale - ha detto il sindaco di Imola Marco Panieri -. Nel tempo Imola ha dimostrato sensibilità e impegno su questi fronti, dall’attenzione per la vicenda di Patrick Zaki alle mobilitazioni per Giulio Regeni e Mario Paciolla, affermando con chiarezza il valore universale dei diritti e della giustizia. Monica Minardi è per noi motivo di profondo orgoglio come concittadina imolese e come presidente di Medici Senza Frontiere Italia: a lei va la nostra gratitudine per l’impegno, il coraggio e la responsabilità che ogni giorno incarna e rappresenta». «Sono commossa, onorata e profondamente felice di ricevere questo riconoscimento dalla mia comunità, dalla mia città e se siamo qui non è per me ma perché condividiamo tutti il valore dello spazio di cura come un dritto fondamentale ovunque e per chiunque. L’impegno di Medici senza frontiere è quello di salvaguardare questo spazio di cura anche nei contesti resi vulnerabili da conflitti, attacchi indiscriminati sui civili, catastrofi naturali e limitato accesso alle cure essenziali per motivi di ingiustizia sociale e povertà».

Il servizio domani sul Corriere Romagna.